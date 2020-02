MegumaGold mit spannender Entdeckung auf Goldprojekt Killag

Spannende Neuigkeiten vom Killag-Projekt des kanadischen Goldexplorers MegumaGold (WKN A2JNEA / CSE NSAU). Wie aktuell bekannt gegeben wurde, haben Bohrungen des Unternehmens aus dem vergangenen Jahr in einem tektonischen Korridor einen durchgehenden Goldhalo definiert. Laut MegumaGold sind solche Halos von mehreren, großen Goldlagerstätten in der Provinz Nova Scotia bekannt!



Wie das Unternehmen weiter erlärte, stellt die Entdeckung dieses ausgedehnten Goldhalos in Tonschiefern und Grauwacken auf dem Killag-Projekt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung eines besseren Verständnisses des Potenzials für großvolumige Lagerstättenszenarien auf Killag dar. MegumaGolds President Theo von der Linde ist der Ansicht, dass der Goldhalo in Killag Teil eines größeren Alterationssystems sein könnte, das ein erhebliches Potenzial für neue Goldentdeckungen auf der Liegenschaft Killag bietet.



Interessanterweise weist die antiklinale Struktur, entlang derer MegumaGold die Bohrungen auf Killag 2019 durchführte und die im so genannten Killag Gold District liegt, rund 50 Kilometer östlich auch den so genannten Goldenville Gold District auf. Dort wurden zwischen 1862 und 1941 laut der Regierung von Nova Scotia 209.383 Unzen Gold gefördert.







Quelle: MegumaGold



Die konzeptuelle Darstellung eines solchen Verwitterungshalos (s.o.) zeigt, dass Goldvererzung mit einem anomalen Goldhalo oft im Herzen einer antiklinalen Faltung auftritt. Es handelt sich dabei um eine für die Goldfelder von Nova Scotia typische Art von Lagerstätte, wie sie auch bei der Touquoy-Goldmine von St Barbara, sowie deren Lagerstätten, Fifteen Mile Stream, Beaverdam und Cochrane Hill zu erkennen ist. Auch die Goldboro-Lagerstätte von Anaconda Mining weist dieses Schema auf.



Herr Van der Linde erklärte weiter: „Wir sehen dies als einen bedeutenden Meilenstein in der Killag-Geschichte. Die historische Goldproduktion aus einigen der derzeit herausragendsten Lagerstätten der Nova Scotia Goldfields, darunter Touquoy, Fifteen Mile Stream und Beaver Dam, stammte aus engen, hochgradigen Quarzgängen. Erst nach der Entdeckung einer pervasiven Goldvererzung im Nebengestein in solchen Fällen, wurde ihr tatsächliches Potenzial für eine großvolumige Lagerstätte verstanden. In Killag sehen wir jetzt signifikante Mächtigkeiten mit anomalen Goldgehalten innerhalb des Nebengesteins am Rande des Bereichs alter Abbaustätten, in denen schmale Quarzgänge abgebaut wurden. Aufgrund der Erfahrungen an anderen Stellen in den Goldfeldern glauben wir, dass dies eine positive Entwicklung bei der Bewertung des Potenzials der Liegenschaft ist, eine Goldlagerstätte zu beherbergen, die im Großverfahren abgebaut werden kann. "



MegumaGold Analyse öffentlich verfügbarer, historischer Bohrdaten aus den Goldfeldern hat gezeigt, dass die Goldgehalte in interpretierten Halo-Zone von Lagerstätte zu Lagerstätte variieren. Allerdings fallen die Werte in der Regel in den Bereich von 30 bis 200 ppb (parts per billion).



Wir betrachten die heutigen Neuigkeiten ähnlich wie das Unternehmen selbst als sehr vielversprechend, sodass weitere Explorationsaktivitäten auf jeden Fall gerechtfertigt sind. Allerdings weisen wir darauf hin, dass das Auftreten eines solchen Goldhalos mit niedrigen Goldgehalten, wie er auf Killag bisher nachgewiesen wurde, noch nicht mit Sicherheit bedeutet, dass auch tatsächlich eine große, unentdeckte Goldlagerstätte vorhanden ist. Das muss MegumaGold erst noch nachweisen. Sollte das aber der Fall sein, dürfte sich das in Zukunft unserer Ansicht nach signifikant in der Bewertung des Unternehmens niederschlagen.



Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de zu diesem spannenden, aber auch riskanten, Goldexplorationsplay auf dem Laufenden!





