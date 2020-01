MegumaGold profitiert doppelt von Kursexplosion bei Osprey Gold

Finanztrends Video zu Goldpreis



Um 50% schoss gestern die Aktie von Osprey Gold Development (WKN A2DT4D) bei rund 12,6 Mio. gehandelten Aktien nach oben, nachdem das Unternehmen von seiner Goldenville-Liegenschaft in Nova Scotia nicht nur hochgradige Goldvererzung von bis zu 269,15 Gramm pro Tonne in schmalen Adern, sondern auch weit verbreitete, feinverwachsene Goldvererzung mit niedrigeren Goldgehalten meldete!Das sind hervorragende Neuigkeiten nicht nur für die Osprey-Aktionäre, sondern auch für die Aktionäre des Goldexplorers, den GOLDINVEST.de schon seit einiger Zeit verfolgt. Denn MegumaGold hält seit August vergangenen Jahres eine Beteiligung von 19,05% an Osprey und partizipiert somit direkt an deren Erfolg!Doch das ist noch nicht alles: Wie MegumaGold nämlich aktuell bekannt gibt, ist man eine Vereinbarung über den Erwerb von 193 Bergbau-Claims eingegangen, die an das Greater Goldenville-Projekt des Unternehmens anschließen bzw. in dessen Streichen liegen. Damit steigt der Landbesitz von MegumaGold im Goldenville-Distrikt von Nova Scotia um rund 82% auf 437 Claims, sodass das Unternehmen nun der größte Claim-Halter im Goldenville-Golddistrikt ist!Und wie man auf der Karte unschwer erkennen kann, umgeben diese Claims das Gebiet von MegumaGold vollständig:Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb unserer Ansicht nach groß, dass sich auch auf dem Gebiet von MegumaGold ähnliche Goldvererzung nachweisen lässt. Das ist zwar im Moment noch reine Spekulation, das Unternehmen dürfte sich aber in absehbarer Zeit daran machen, zu versuchen, diese Annahmen zu bestätigen.Goldenville ist aber nicht das einzige „Nearology“-Play (Nearology: Die Kunst, Land in der Nähe einer erfolgreichen Mine oder signifikanten Neuentdeckung zu erwerben.) von MegumaGold. Das Unternehmen hat nämlich mit seinem Touquoy West-Projekt bereits umfangreiches Land angrenzend an die Touquoy-Liegenschaft – mit der produzierenden Touquoy-Mine – von St Barbara (WKN 851747) erworben.Die Australier hatten Touquoy vergangenes Jahr für mehr als 720 Mio. CAD (2,90 CAD pro Aktie) mit der Übernahme von Atlantic Gold erhalten. MegumaGold hat auf Touquoy West mittlerweile drei große Gold-im-Boden-Anomalien im so genannten Moose River-Korridor, der die Tagebaugoldmine Touqouy beherbergt, nachgewiesen.MegumaGold President Van der Linde wies zudem darauf hin, dass in diesen Zonen nicht nur anomale Goldgehalte auftreten, sondern auch in großen Teil des umgebenden Gesteins anomale Arsengehalte vorliegen. Und, so der Unternehmenslenker weiter, die Bedeutung von Arsen im umgebenden Gestein und Boden sei für viele der bedeutenden Lagerstätten in Nova Scotia gut dokumentiert.Die Aussichten, dass MegumaGold auf einem oder beiden dieser Projekte fündig wird, sind damit unserer Ansicht nach sehr hoch.  