Megatrends – Klimawandel, Technologie und Demografie

Aktuell notieren die großen Volatilitätsindizes, wie der VIX und der VDAX, auf sehr geringem Niveau und wir befinden uns in einem Börsenumfeld niedriger Volatilitäten. Wer sich nicht nur auf Trendindikatoren oder unklare Signale aus der Realwirtschaft verlassen will, schaut auf sogenannte Megatrends. Damit sind globale Themen gemeint, die die Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft maßgeblich beeinflussen. Sie unterscheiden sich von anderen Trends durch ihren langen Zeithorizont, ihre Reichweite sowie ihre Wirkungsstärke. Langfristige Schwerpunktthemen wie Klimawandel, Technologie und Demografie können unseres Erachtens interessante, langfristige Investitionsmöglichkeiten bieten und sich nach wie vor als Portfoliobeimischung eignen.

Wer sich absichern möchte, kann weiterhin auf unsere Put-Optionsscheine in der Produktauswahl zurückgreifen. Hier finden Sie Produkte auf eine Vielzahl der großen Indizes:

DAX Put-Optionsschein: CE75DA

DAX Put-Optionsschein: CE75Q0

Dow Jones Put-Optionsschein: DM170Z

S&P 500 Put-Optionsschein: DM0NJX



Klimawandel: Konkrete Ziele und Maßnahmen

Im Kampf gegen den Klimawandel und dessen Auslöser werden die Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union immer greifbarer: So hat die EU-Kommission im Juli 2016 einen Vorschlag zur Reduktion der Treibhausgase veröffentlicht. Darin schlägt sie jedem der 28 EU-Länder nicht nur nationale Ziele sondern auch spezifische Maßnahmen vor, wie der Schadstoffausstoß in Bereichen wie Bau-, Land- und Abfallwirtschaft sowie Verkehr gesenkt werden kann. Noch sind diese Vorgaben von den Ländern nicht ratifiziert. Dennoch zeigen sie einen verstärkten politischen Willen, konkret gegen die Auslöser des Klimawandels vorzugehen. Die nationalen Zielvorschläge sollen zur Erreichung der «20-20-20»-Ziele beitragen.

Diese besagen, dass bis ins Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen um 20 Prozent reduziert, der Anteil an erneuerbaren Energien auf 20 Prozent erhöht und die Energieeffizienz um 20 Prozent gesteigert werden soll. Bis zum Jahresende will die EU-Kommission weitere Initiativen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz, auf den Weg bringen. Vor allem der Übergang zu einer emissionsarmen Mobilität ist dem Gremium ein Anliegen, verursacht der Verkehr doch einen Viertel der Treibhausgasemissionen in Europa.

Der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission verfolgt das Ziel, das Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 schrittweise umzusetzen. Die ambitionierte Vorgabe dieser Übereinkunft ist es, die Emission von schädlichen Klimagasen bis 2050 netto auf null zu senken und den Anstieg der Erdtemperatur im Vergleich zu 1990 auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Pläne der EU unterstreichen die wachsende politische Bedeutung des Themas Klimawandel und dürften die Nachfrage nach sauberen und effizienten Technologien, die zur Eindämmung der Emissionen und zur Verringerung von Wasser- und Luftverschmutzung beitragen, weiter verstärken.

Technologie: Digitale Marktplätze im Vormarsch

Was noch vor ein paar Jahrzehnten fast unvorstellbar schien, ist heute Tatsache: Das Internet ist ein riesiger globaler Marktplatz. Dieser dürfte auch künftig weiter stark wachsen. Die Gründe für die Popularität von digitalen Handelsplattformen wie Amazon, eBay oder Expedia liegen auf der Hand: Für Anbieter sinken die Kosten, für Konsumenten vereinfachen sich die Kaufprozesse.

Maßgeblichen Einfluss haben zudem Faktoren wie die global steigende Zahl von Smartphones. Damit werden bislang ausgeschlossene Bevölkerungsteile in Ländern wie Indien, China, Afrika oder Südamerika in den weltweiten Wirtschaftskreislauf miteingebunden. Dies und der große Nachholbedarf in solchen Regionen dürfte global führenden Unternehmen zu zwei- bis dreistelligen Wachstumsraten verhelfen.

Dabei ist das Plattformkonzept nicht neu: Einkaufszentren bringen zum Beispiel Konsumenten und Händler zusammen. Auch Zeitungen und Zeitschriften sind ein Forum für potenzielle Kunden und Werbetreibende. Dank der heutigen Informationstechnologien (IT) sind die digitalen Plattformen jedoch schlicht billiger und leistungsfähiger. Darüber hinaus können Datenmengen schneller und einfacher verarbeitet, analysiert sowie ausgetauscht werden – ein zusätzlicher Mehrwert für sämtliche Akteure.

Bei digitalen Marktplätzen gilt aufgrund der Bedeutung von Skaleneffekten das Prinzip «The winner takes it all» – der Sieger erhält alles. Die Gewinner zeichnen sich durch das größte Online-Warenangebot, die meisten Kunden und das höchste Transaktionsvolumen aus. Dies führt zu einer Aufwärtsspirale mit immer neuen, respektive zusätzlichen Kunden und Produktanbietern. Potenzielle Investoren, die auf führende oder aufstrebende Akteure im Bereich digitale Marktplätze setzen wollen, sollten sich aber in jedem Fall ausführlich informieren. Verschiedene Arten von Anlagen bieten sich an: neben ausgewählten Einzeltiteln sind dies auch interessante strukturierte Produkte auf Aktienkörbe von führenden Handelsplatz-Unternehmen.

Demografie: Diabetes mit starker Ausbreitung

Weltweit ist die Zahl der Diabetiker in den vergangenen Jahren dramatisch angestiegen. Gemäß einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2014 weltweit rund 422 Millionen Menschen zuckerkrank. Noch im Jahr 1980 waren es «erst» 108 Millionen Menschen. Maßgebliche Ursachen für die Erkrankung sind eine ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung und Übergewicht. Dabei ist die Stoffwechselkrankheit (die Mehrheit der betroffenen Personen leidet unter dem Diabetes-Typ 2 längst nicht mehr nur ein Problem reicher Länder.

Auch Staaten und Regionen mit niedrigeren und mittleren Einkommen sind immer stärker betroffen. So geht die WHO davon aus, dass Diabetes ohne Gegenmaßnahmen spätestens ab 2030 zu den sieben häfigsten Todesursachen weltweit gehören wird, nicht zuletzt aufgrund des mangelhaften Gesundheitssystems in vielen Staaten.

Bei der Bekämpfung von Diabetes kommt nebst präventiven Maßnahmen sowie frühzeitiger Diagnose auch der medikamentösen Behandlung eine große Bedeutung zu. Dies eröffnet sowohl Pharma-, als auch Medizinaltechnik-Unternehmen Aussichten auf solides und lukratives Wachstum. Anlegern, die sich in diesem Markt engagieren möchten, bietet sich ein breites Angebot an Titeln von Unternehmen, die in Bereichen wie Diagnostik, Therapien, sowie Dialysezentren tätig sind oder Folgeerkrankungen behandeln.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche