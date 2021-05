Megatrend mit Zertifikaten

Grundsätzlich ist es immer wichtig, die persönliche Risikobereitschaft zu hinterfragen und zu definieren. Die jahrelange Hausse kann den Blick darauf durchaus trüben. Viele Anleger dürften inzwischen verlernt haben, mit einer richtigen Baisse umzugehen. Die stellt nicht nur die Geduld der Anleger auf die Probe, sondern führt oft zu regelrechter Panik, weil die Kurse in der schlimmsten Phase scheinbar ins Bodenlose fallen. Nach dem Motto «Rette sich, wer kann», werfen viele ihre Positionen dann einfach auf den Markt und realisieren heftige Verluste. Gerade hier zeigt sich einmal mehr, dass strukturierte Wertpapiere mit all ihren Möglichkeiten im Grunde die besseren Aktien sind; zumindest aber in der erfolgreichen Depotallokation ihre sinnhafte Berechtigung haben.

Umso beruhigender ist es, dass insbesondere beim Megatrendthema Nachhaltigkeit nun auch mehr Transparenz und Verlässlichkeit geboten werden. Also genau das, was sich viele Anleger wünschen. Hintergrund ist, dass sich die Mitglieder des Deutschen Derivate Verbands auf einheitliche Produkt- und Transparenzstandards für nachhaltige strukturierte Wertpapiere verständigt und in einem eigenen Nachhaltigkeits-Kodex festgelegt haben. Das ist gut, weil Anleger nach Orientierung fragen, damit sie bei ihren Anlageentscheidungen auch Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung berücksichtigen können.

Nun sind also erstmalig klare Regeln formuliert worden, die den Privatinvestoren bei ihrer Anlagestrategie Hilfestellung bieten. Angesichts der Möglichkeiten auch im Bereich nachhaltiger strukturierter Wertpapiere unterstreicht der DDV mit dem Regelwerk seine Bestrebungen nach mehr Transparenz und Verlässlichkeit für Anleger. Der Vorteil für Zertifikateanleger ist nun, dass sie die entscheidenden Informationen darüber erhalten, welche Nachhaltigkeitsstrategien dem jeweiligen strukturierten Wertpapier zugrunde liegen. So können sie somit fundierte Entscheidungen treffen. Und genau hier zeigt sich einmal mehr die Innovationskraft der Branche. Denn langfristig erfolgreich ist, was in Hausse und Baisse Bestand hat und Anleger nicht in Panik versetzt oder sie unentwegt nötigt, über ihre individuelle Risikobereitschaft nachzudenken.