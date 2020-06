Megatrend Wasserstoff

Call auf Linde: 48 Prozent Chance

von Harald Zwick - 19.06.2020, 08:30 Uhr

Der auf den Corona Sell Off folgende Rebound der Linde-Aktie hat einen Trend ausgebildet, der aktuell noch intakt ist. Die Zentralbanken und Regierungen haben gezeigt, dass sie entschlossen sind, die Finanzmärkte zu stützen. Die dafür locker gemachten Summen werden ihren Weg an die Aktienmärkte finden und auch Linde in Richtung All Time High hieven.

Linde(Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 191,77 // 208,05 Euro Unterstützungen: 181,79 // 173,72 Euro

Beim Zukunftsthema Wasserstoffwirtschaft ist Linde in der Poleposition. Wasserstoff gilt weltweit als Wachstumsfeld wobei Linde zu den großen Anbietern zählt: Der Industriegase-Spezialist macht rund zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Produkten rundum das Thema Wasserstoff. Die Sparte werde lt. CEO Steve Angel nun massiv ausgebaut, Der Markt sollte sich global gesehen vervierfachen und Investitionen in der Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar auslösen. Grüner Wasserstoff wird dabei eine große Rolle spielen, wobei eigens das Geschäftsfeld "Clean Hydrogen" geschaffen wurde. Gerade bei großen Transportmitteln wie Lastwagen, Zügen und Fähren wird sich nach Einschätzung von Angel Wasserstoff zuerst durchsetzen. Da wird die Brennstoffzelle wegen ihrer Gewichts- und Reichweitenvorteile eine bedeutende Rolle spielen. Und dafür benötigt man die Infrastruktur, für die Linde schon seit Langem die Technologien entwickelt. .. Aktuell hat der Aktienkurs von Linde nach dem Corona-Sell Off einen Trend ausgebildet. Mit einer Korrelation zur Benchmark DJ Stoxx 600 von 0,78 ist das Papier jedoch anfällig für größere Richtungsänderungen am Markt. Der Hauptfaktor für Kursveränderung in den nächsten Monaten bleibt das Thema Corona und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Nachdem beinahe die ganze Welt an einem Wirkstoff gegen Covid 19 forscht, sind medizinische Durchbrüche zu erwarten. Auch beim Umgang der Verantwortlichen mit dessen Verbreitung gestaltet sich routinierter. Dies spricht dafür, dass in den nächsten Monaten die Kurse Unterstützung erfahren. Der Kurs von Linde hat in Folge dessen gute Chancen, das All Time High vom letzten Februar bei 208,05 Euro erneut zu testen. Unterstützungen finden sich bei den Marken von 171,72 Euro und 165,65 Euro. In Summe sollte aber eine Long-Strategie in Form einer Call Option die Lage am besten abdecken. . Der ausgewählte Call (Basispreis 200 Euro) mit der WKN CL79WT weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 27,85 % auf. Die Implizite Volatilität hat sich nach dem Sell Off der vergangenen Wochen wieder normalisiert. Hier erwarten die Marktakteure wieder ruhigere Handelstage im Basiswert Linde.Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Linde Aktie bis auf 208,05 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN CL79WT) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 28 % und dem Ziel bei 208,05 Euro (3,44 Euro beim Optionsschein) bis zum 18.9.2020 ist eine Rendite von rund 48 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 170,80 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 40% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,18 zu 1, wenn bei 170,80 Euro (1,39 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: CL79WT

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,30 - 2,33 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 190 Euro

Basiswert: Linde



akt. Kurs Basiswert: 186,45 Euro Laufzeit: 24.12.2021

Kursziel: 3,44 Euro Omega: 4,15

Kurschance: + 48 Prozent Quelle: Société Générale

