Megatrend-Profiteur Aixtron macht Tradern große Freude

Manchmal braucht es an der Börse einfach ein bisschen Geduld. Ein gutes, aktuelles Beispiel dafür ist die Entwicklung beim Spezialmaschinenbauer Aixtron.

Vor gut zwei Monaten bereits hatte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen seine Jahresprognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und Gewinne angehoben. Die Aktie stieg damals auf den höchsten Stand seit Mitte 2011. Nach zwei extrem starken Tagen war die Luft aber schon wieder raus. Was folgte, war eine wochenlange Seitwärtsbewegung. Daran konnte auch die nochmalige Erhöhung der 2021er-Ziele beim Auftragseingang vor zwei Wochen nichts ändern. Der kurze Freudensprung der Aktie wurde sehr schnell wieder ausgebremst.

Während sich viele Investoren in diesen Fällen auf Grund fehlender Dynamik enttäuscht abwenden, behalten erfahrene Anleger solche Titel ganz genau im Blick. Immerhin rechnet der Vorstand im zweiten Halbjahr mit einer weiterhin sehr dynamisch wachsenden Umsatzentwicklung. Zudem profitiert Aixtron gleich von mehreren sogenannten Megatrends. Analysten nennen hier die Bereiche Energieeffizienz, Cloudifizierung, 5G-Netzwerke, Elektroauto-Revolution, 3D-Sensorik und erneuerbare Energien. Solche Unternehmen sollte man nie aus den Augen verlieren.

100 Prozent Kursplus bei einstelligem Drawdown

wikifolio-Trader Christoph Klar ( SystematiCK ) interessiert sich für die fundamentalen Hintergründe zwar nur am Rande. Die nicht untypische Kursentwicklung bei diesen Werten (starker Kursanstieg, Konsolidierung nach bekannten Mustern, relative Stärke ggü. dem Gesamtmarkt) lässt ihn aber aufmerksam werden. Sobald die Aktie dann wieder anzieht, greift er zu. Bei Aixtron war das zu Wochenbeginn der Fall. Seitdem ist der Titel mit einem Depotanteil von gut sieben Prozent in seinem sehr erfolgreichen wikifolio Trendfollowing Deutschland vertreten. Trotz der relativ hohen Gewichtung beziffert der Trader das theoretische Verlustrisiko nur auf 0,33 Prozent des Gesamtkapitals. Möglich ist das durch eine seiner Ansicht nach „enge Stop-Loss Platzierung“. Konkret will er die Position auflösen, wenn die Aktie unter das Tief vom vergangenen Freitag fällt. Das lag bei 22,46 Euro. Gestern schloss Aixtron rund einen Euro höher. Klar sieht bei dem Trade gerade wegen des überschaubaren Risikos ein „sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis“. Genau das bot bislang auch sein Musterdepot, das seit Anfang 2017 noch keinen zweistelligen Drawdown zu verzeichnen hatte und dessen Kurs sich trotzdem mehr als verdoppelt hat. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 16,4 Prozent.

+100,4 % seit 08.01.2017

+33,6 % 1 Jahr

0,86× Risiko-Faktor

EUR 1.768.253,01 investiertes Kapital

SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018201920202021501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 16,4 Prozent Vorsichtig und doch erfolgreich

Ähnliche Kennzahlen sehen wir auch bei dem wikifolio Tradingchancen deutsche Aktien von Joachim Köngeter ( joibaer ). Das bereits Ende 2014 gestartete Portfolio konnte pro Jahr einen Zuwachs von 13 Prozent (131 Prozent gesamt) generieren und dabei den Maximalverlust auf 11,6 Prozent beschränken. Die immer mal wieder eingebauten Absicherungen in Form von moderat gehebelten ETFs auf den Short DAX finden sich aktuell (Stand Donnerstagmorgen) zwar nicht in seinem Depot, dafür liegt die Investitionsquote aber nur bei 40 Prozent. Das passt zu seiner Aussage, dass er aktuell den „Fokus auf eine risikominimierte Vorgehensweise“ legt.

Bei Aixtron hat der erfahrene Trader die jüngste Aufschwungphase genutzt, um in dieser Woche Gewinne zu realisieren. Nach seinem gestaffelten Einstieg wurde der Trade ebenfalls in mehreren Schritten mit Pluszeichen zwischen sieben und zehn Prozent beendet. Damit bewies Köngeter mal wieder sein Gespür für ein starkes Timing.

+130,5 % seit 13.10.2014

+33,3 % 1 Jahr

0,61× Risiko-Faktor

EUR 1.810.256,05 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 HelloFresh DE000A161408 4.268.158,78 687 51% 2 Varta DE000A0TGJ55 606.465,69 391 43% 3 Aixtron DE000A0WMPJ6 522.927,32 222 48% 4 Evotec DE0005664809 341.587,96 144 36% 5 Nordex DE000A0D6554 474.651,76 134 57% 6 Hella DE000A13SX22 962.732,93 134 51% 7 TeamViewer DE000A2YN900 797.825,30 131 60% 8 Zalando DE000ZAL1111 41.783,98 130 58% 9 Shop Apotheke Europe NL0012044747 514.051,37 123 64% 10 Aurubis DE0006766504 262.296,57 120 73%

joibaer DE000LS9DPK6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820201002000-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 13,1 Prozent Die 10 meistgehandelten MDAX-Aktien der letzten sieben Tage:

Alle wikifolios mit Aixtron im Depot!

Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln.

