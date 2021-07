Mega-Deal für DAX-Konzern

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Nachdem die Aktie gestern herbe Kursverluste hinnehmen musste, feiert das Papier heute ein kleines Kursfeuerwerk und legt über 5% zu. Anleger scheinen den Rücksetzer als willkommene Einstiegsmöglichkeit wahrzunehmen.



2. Amazon (WKN 906866)

Hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler auch in der Aktie von Amazon. Erst zur Mitte dieser Woche konnte das Papier bei 3.175 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Heute notiert die Aktie aber nahezu unverändert. Was es zu Amazon und Co. außerdem zu wissen gibt, erfahren Sie in unserem aktuellen Aktien weekly.



3. Siemens (WKN 723610)

Auch die Siemens-Aktie wird von den Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Die Aktie legt rund 0,4% zu. Erst kürzlich hatte der Konzern aus München einen Auftrag der US-Eisenbahn-Gesellschaft Amtrak erhalten. Für die Erneuerung der Amtrak-Flotte soll Siemens 73 neue Züge im Wert von 3,4 Milliarden Dollar liefern. Dem Aktienkurs kann diese Nachricht hingegen nicht helfen; auf Wochensicht steht ein Minus von 2,4% zu Buche.