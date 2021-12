Mega-Deal: Tembo Gold kommt mit Barrick Gold ins Geschäft!

Tembo Gold (TSXV: TEM; FRA: T23A) und Barrick Gold (TSX: ABX) haben heute die Details einer spektakulären Transaktion veröffentlicht: Für 6 Mio. USD erwirbt Barrick Gold von Tembo Gold Corp. insgesamt sechs Lizenzen, die direkt an Barricks Weltklasse-Mine Bulyanhulu in Tansania angrenzen. Obendrein wird Barrick auch noch Aktionär von Tembo, denn bei Unterzeichnung des Kaufvertrags hat die Barrick-Tochtergesellschaft Bulyanhulu Gold Mine Limited zugestimmt, im Rahmen einer Privatplatzierung Stammaktien von Tembo zu einem Preis von 0,27 CAD pro Stammaktie zu zeichnen. Barrick erwirbt 5.518.764 Aktien von Tembo und wird damit 5,5prozentiger Anteilseigner.



Außerdem verpflichtet sich Barrick im Laufe von vier Jahren nach Abschluss der Transaktion mindestens 9 Mio. USD in das neu erworbene Lizenzgebiet zu investieren. Im Erfolgsfall würde Tembo nochmals massiv profitieren und bis zu 45 Mio. USD Erfolgsbeteiligung erhalten. Es handelt sich hierbei um „bedingte Zahlungen“, die auf der Grundlage der abgeleiteten, angezeigten und gemessenen Goldmineralressourcen berechnet werden, falls diese in den von den Lizenzen abgedeckten Landgebieten gefunden werden.





Abbildung 1: Die Datenanalysten von Goldspot vermuten, dass die Tembo Lizenen „on strike“ mit Barricks Bulyanhulu Mine liegen könnten. Nicht zuletzt diese Auswertung dürfte Barrick überzeugt haben.



Auch nach dem Deal mit Barrick behält Tembo den weitaus größten Teil seiner gleichnamigen Explorationsliegenschaften in Tansania. Die veräußerten sechs Lizenzen befinden sich in Gebieten, auf die Tembo seine Explorationsaktivitäten bisher nicht konzentriert hat. Tembo behält demnach seine Kernlizenzen, auf denen die letzten beiden Bohrkampagnen durchgeführt wurden. Auf diesen Kernlizenzen gibt es, wie die Analysen von Goldspot gezeigt haben, noch eine beträchtliche Anzahl von unerprobten neuen Zielen mit hoher Priorität. Außerdem beinhalten die Kernlizenzen die drei Hauptziele, auf denen der Großteil der Bohrungen durchgeführt wurde.



David Scott, President & CEO, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Tembo. Wir betrachten unser Lizenzgebiet seit langem als eines der aussichtsreichsten Gebiete im Goldfeld des Viktoriasees. Barricks Engagement ist eine bedeutende Bestätigung für das Potenzial für eine Goldentdeckung in diesem Gebiet. Die Erlöse aus dem Verkauf werden es uns ermöglichen, unsere Explorationsstrategie ernsthaft voranzutreiben. Wir erwarten und hoffen, dass eine bedeutende neue Entdeckung gemacht wird, von der sowohl die Unternehmen wie auch die umliegenden Gemeinden und das Land Tansania profitieren werden."



Der formale Abschluss der Transaktion und der Privatplatzierung unterliegen noch der Genehmigung der TSX Venture Exchange und anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Tansania sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art. Beide Parteien gehen jedoch davon aus, dass der Abschluss der Transaktion und der Privatplatzierung im ersten Quartal 2022 erfolgen wird.



Fazit: Der deutsche Börsenspekulant André Kostolany hat Börsengewinne einmal als Schmerzensgeld bezeichnet. Diese Weisheit bewährt sich im Falle von Tembo Gold beispielhaft. Mehr als ein Jahrzehnt hat das Team rund um CEO David Smith die Konzessionen in Tansania zusammengehalten, obwohl die Sache aufgrund der politischen Bedingungen in Tansania oft genug hoffnungslos erschien. Vor allem Insider haben die Firma in den zurückliegenden Jahren am Leben erhalten und ihre Position massiv aufgestockt. Jetzt macht es sich bezahlt, dass Tembo an seinem „Asset“ festgehalten hat. Der Nachbar Barrick hat mehrfach öffentlich seine Absicht bekundet, Tansania zu einem Schwerpunkt künftiger Investitionen zu machen. Um diese Wachstumsstrategie umzusetzen, brauchte Barrick offenbar die Tembo-Lizenzen, die sich direkt an die Weltklasse-Mine Bulyanhulu anschließen. Für Tembo-Aktionäre ist es ein verdienter „ten year over night success“ und zugleich der Startschuss für eigene ernsthafte Exploration Anfang nächsten Jahres. Der Elefantenbulle im Logo des Unternehmens hat sich als wahres Alphatier erwiesen. Tembos Weg hat soeben neu begonnen. Goldinvest hatte erstmals im Mai dieses Jahres auf Tembo hingewiesen. Damals stand die Aktie bei 0,16 CAD.





Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf Youtube!









Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Tembo Gold Corp. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tembo Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Tembo Gold Corp. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Tembo Gold Corp.entlohnt.

Finanztrends Video zu Barrick Gold



mehr >