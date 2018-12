Meeresvermüllung durch Plastik nicht in Deutschland bekämpfbar

Die Fraktion der Freien Demokraten wendet sich gegen aktionistischeVerbotspolitik bei der Bekämpfung von Verschmutzung durch Mikroplastik.Während Mikroplastik tatsächlich massive Auswirkungen auf das Ökosystem,insbesondere die Weltmeere, hervorruft, so geht dieses Problem inallererster Linie von China, Indien und Indonesien sowie weiterenasiatischen und afrikanischen Staaten aus. Deutschland trägt mit seinerumfassenden Müllsammlungsquote von über 98% vernachlässigbar gering zurVerschmutzung durch Mikroplastik bei. Die meisten europäischen Länderhaben ähnlich hohe Müllsammelquoten.Ein Verbot von Einwegartikeln aus Plastik auf nationaler oder gareuropäischer Ebene, wie beispielsweise von Strohhalmen oder Bechern,lehnt die Fraktion der Freien Demokraten daher ab. Vielmehr müsse dasVerschmutzungsproblem in den Verursacherländern angegangen und gelöstwerden. In diesen Ländern funktionierende Abfallverwertung und -sammlungherzustellen müsste das erste Ziel internationaler Anstrengung sein. DieFreien Demokraten zeigen daher auf, dass Deutschland einen Beitragleisten könne, indem die Forschungsanstrengungen zur Reinigung bereitsverschmutzter Gewässer und Meere intensiviert werden, um der bereitsbestehenden Verschmutzung Herr zu werden. Den Antrag finden Sie hier:http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19