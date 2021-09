Medizintechniker nach Empfehlung gefragt

Der DAX startet kaum verändert in den neuen Handelstag – und kann somit die Marke von 15.700 Punkten halten. Vor Bekanntgabe der neuen Zahlen zur US-Inflation, die für den Nachmittag erwartet werden, üben sich Anleger vorerst in Geduld.

1. Merck (WKN 659990)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart verlieren die Papiere des Darmstädter Pharma-Konzerns Merck rund 3% und rutschen somit vorerst wieder unter die Marke von 200 Euro. Am Morgen stufte die Schweizer Großbank UBS die Merck-Aktie als Verkauf ein. Sie fällt am Vormittag ans DAX-Ende zurück.



2. Daimler (WKN 710000)

Rege gehandelt werden auch die Papiere des Automobilherstellers Daimler. Für die Aktie geht es – ganz anders als bei Merck – bergauf. Die Daimler-Papiere notierten mit einem Plus von 1,5% zeitweise sogar an der DAX-Spitze.



3. Volkswagen (WKN 766403)

Auch der dritte Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett kommt aus der Automobil-Branche. Die Papiere des Wolfsburger Konzerns gewinnen rund 0,3% und notieren somit nur noch geringfügig unter der runden Marke von 200 Euro je Anteilsschein.