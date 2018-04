Medigene und die machbaren 60-Prozent

60 Prozent Kurspotenzial riecht nach Nebenwert. Im DAX gibt es derart Verrücktes gegenwärtig nur bei VW oder Deutsche Bank zu sehen. Die Baader Bank hat die Einstufung für Medigene nach Studiendaten zu einem Impfstoff gegen Prostatakrebs auf “Buy” mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Phase-II-Daten stützten das Marktpotenzial des Immunonkologie-Unternehmens für diese Indikation erheblich, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer vorliegenden Studie. Medigene ist ein heißes Eisen, das war die Aktie schon zu alten Börse-Online-Zeiten, die wir weit weit vor Lehman hatten. Mitmachen lässt sich mit Long-Hebel via WKNund Hebel 5. In Sachen Vola ist Medigene ganz vorne dabei. Wer es im DAX ist, das sehen Sie hier:

Hier empfehlen wir zur Seitwärts-Absicherung den Inliner HX0UZ1.

Unsere Webinare:

Die folgenden Termine:

Dienstag, 17.04, 18:00 Uhr: Euer Egmond - Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 18.04, 18:00 Uhr: Finanzmarktrunde - Hier gehts zur Anmeldung…

DAX INDEX 15,012

ALLIANZ SE-REG 15,871

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 16,090

SAP AG 17,113

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 17,514

BEIERSDORF AG 17,514

VONOVIA SE 17,745

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,880

BASF SE 18,161

SIEMENS AG-REG 18,663

DEUTSCHE POST AG-REG 18,895

MERCK KGAA 19,095

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 19,138

BAYER AG-REG 19,628

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 19,982

HEIDELBERGCEMENT AG 20,207

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 21,039

DEUTSCHE BOERSE AG-NEW 21,852

CONTINENTAL AG 22,081

ADIDAS AG 22,452

FRESENIUS SE & CO KGAA 23,407

E.ON AG 23,496

THYSSENKRUPP AG 26,165

VOLKSWAGEN AG-PREF 26,454

RWE AG 26,535

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 27,032

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 27,252

INFINEON TECHNOLOGIES AG 27,789

COMMERZBANK AG 29,438

LINDE AG 29,743

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 29,749



impl. Vola

EuroStoxx:

EURO STOXX 50 PR 12,634

ENI SPA 15,565

SANOFI 15,849

ALLIANZ SE 15,871

TOTAL SA 16,001

MUNICH RE 16,090

AIR LIQUIDE SA 16,652

AXA SA 16,832

UNILEVER NV 16,850

ORANGE SA 17,094

SAP SE 17,113

BNP PARIBAS SA 17,314

L’OREAL SA 17,355

ENEL SPA 17,505

DEUTSCHE TELEKOM AG 17,514

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 17,780

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,880

UNIBAIL-RODAMCO SE 17,963

INTESA SANPAOLO SPA 18,129

BASF SE 18,161

DANONE SA 18,262

SIEMENS AG 18,663

ING GROEP NV 18,711

DEUTSCHE POST AG 18,895

TELEFONICA SA 19,000

DAIMLER AG 19,138

BANCO SANTANDER SA 19,470

BAYER AG 19,628

ENGIE SA 19,653

IBERDROLA SA 19,949

VINCI SA 19,953

KONINKLIJKE PHILIPS NV 20,057

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 20,077

SCHNEIDER ELECTRIC SE 20,598

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 20,778

SOCIETE GENERALE SA 20,864

ESSILOR INTERNATIONAL SA 20,866

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 21,102

CIE DE SAINT-GOBAIN 21,968

ADIDAS AG 22,452

SAFRAN SA 22,611

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 22,961

FRESENIUS SE & CO KGAA 23,407

E.ON SE 23,496

VIVENDI SA 26,072

VOLKSWAGEN AG 26,454

ASML HOLDING NV 28,101

CRH PLC 29,029

AIRBUS SE 29,647

DEUTSCHE BANK AG 29,749

NOKIA OYJ 29,809



impl. Vola

Quelle: BNP Paribas