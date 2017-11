Medigene ausgerufen als neue Evotec

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat einen Turnaround-Tuesday hingelegt und zeigt sich nach satten Gewinnmitnahmen wieder von ihrer besseren Seite. Die überkaufte Lage ist abgebaut. Eine solche aufbauen würde wohl gerne Baader bei Medigene. Die Baader Bank hat die Einstufung für Medigene nach Zahlen zum dritten Quartal auf “kaufen” mit einem Kursziel von 19 Euro belassen – satte 60 Prozent Potenzial. Mit dem Turbo TR0EGP lässt sich das sogar noch um 6 hebeln.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt träten die Finanzzahlen in den Hintergrund, der Fokus liege auf Aussagen des Wirkstoffentwicklers zur Produktpalette, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer Studie. Der Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung sei hauptsächlich den Aktivitäten in der Immuntherapie geschuldet.

Bei Medigene geht der Daumen aus Baader-Sicht also hoch, während sich Nordex immer noch ungemein schwertut. In der Relativen Stärke kommt das zum Ausdruck, die wir zusammen mit der Vola für den DAX und seine Aktien präsentieren.

Evotec wird bis an die 200-Tage-Linie durchgereicht

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Die aktuellen Top-10:

Die zehn Verlierer: