Medigene: Wann wird der Absturz gestoppt? Trading-Chance voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene hatte sich seit dem 5-Jahreshoch im Januar in einen Abwärtstrend begeben, der durch die eine oder andere Trading-Chance bei Gegenbewegungen mit starken Treffermeldungen nach unseren Trading-Tipps gekennzeichnet war. Der Bereich um 10,00 Euro war allerdings bisher eine fast sichere Bank. Diese Bank ist jetzt gebrochen und auch die charttechnische Unterstützung bei 9,75 Euro wurde gerissen. Der Bruch der Unterstützung ohne neue Negativmeldung ist für viele Beobachter im Moment noch etwas unverständlich, denn die stärkeren Verluste wurden bereits am 03. August gemeldet.





Sollte es eine Kursberuhigung mit Gegenbewegung geben, wäre das eine mögliche Trading-Chance und wenn Medigene mal wieder mit einer guten Meldung auf den Markt geht, weiß man, was dann passiert. Es sieht auf jeden Fall spannend aus und ob sich eine neue Trading-Chance ergibt, kann man sehr schnell erkennen.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.