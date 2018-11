Medigene: Schafft die Aktie den Sprung über den Widerstand?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Am 31.10. hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit Medigene berichtet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: „Medigene: Starke Gegenreaktion nach Kursverlust – Kommt jetzt der Turnaround?“ Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: „Das letzte Hoch bei 15,55 Euro konnte am 22. August notiert werden, aber am 24. August ging es steil bergab und der Kurs landete im Bereich um 12,39 Euro. Danach sahen wir einen zaghaften Anstieg und ab dem 24. September verabschiedete sich Medigene ausgehend von Kursen bei 13,34 Euro bis auf 9,86 Euro Richtung Süden.

Die Gegenwehr führte innerhalb weniger Handelstage bis auf 11,50 Euro und ab dem 17. Oktober wurden in einem kurzen Abstieg noch einmal einige Stoppkurse eingesammelt und die Gegenreaktion am Montag war mit über sieben Prozent kräftig. Auch am Mittwoch gab es einen Kursanstieg von etwa fünf Prozent und jetzt muss man die Aktie beobachten und schauen, was in den nächsten Tagen passiert. Falls es zu Kursen über 11,50 Euro kommt, wäre es durchaus vorstellbar, dass auch Kurse im Bereich der 100-Tage-Linie denkbar sind.“

In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs bei 10,80 Euro genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 8,21-fache erhöhen konnte. Der Kurssprung erfolgte am Freitag und das Hoch wurde bei 11,39 Euro notiert und danach ging es mit dem Kurs wieder etwas bergab. Die Aktie wird sich jetzt entscheiden müssen, ob es bei dem seit Februar anhaltenden Abwärtstrend bleibt oder ob dieser Weg jetzt verlassen wird. Das Hoch wurde seinerzeit bei 19,42 Euro geschrieben und danach begab sich die Aktie bis auf etwa 9,50 Euro nach unten. Seither sehen wir einen kleinen Aufwärtstrend, der durch ein steigendes Momentum und eine relative Stärke bestätigt wurde. Wenn jetzt noch erhöhte Umsätze dazu kommen würden, kann der Angriff auf den Widerstand bei 11,50 Euro beginnen. Wo wir eine Trading-Chance sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir den möglichen Gewinn aufpeppen erfahren Sie – wie immer – zuerst im Express-Service. Wir haben für unsere Leser, die noch nicht zu unserem Abonnentenkreis gehören ein kleines Präsent vorbereitet. Sie erhalten einen Preisnachlass für unsere beliebten Premium-Angebote.