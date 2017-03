Medigene: Chance von 100 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Heute startet Medigene eine Road Show. So wird das Biotech-Unternehmen bis Ende April an insgesamt sechs Wissenschafts- und Investorenkonferenzen teilnehmen. Los geht's heute in Frankfurt am Main beim "Metzler MicroCap Day". Danach wird Finanzvorstand Thomas Taapken unter anderem das Unternehmen in New York präsentieren. Was aber macht Medigene eigentlich genau? Medigene entwickelt nach eigenen Angaben hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testphase. "Unsere Strategie ist es, eigene klinische Entwicklungs-Programme voranzutreiben, beginnend auf dem Gebiet der Blutkrebs-Erkrankungen. Zudem bieten wir ausgewählten Partnern weitere Entwicklungs-Möglichkeiten unserer Therapieansätze an, zum Beispiel zur Behandlung solider Tumoren", schreibt Medigene auf seiner Internet-Seite. Die Analysten der Investmentbank Otto Seydler billigen der Aktie von Medigene aktuell ein Kursziel von 14 Euro zu.

















Bald wieder aufwärts?



Bereits Anfang des Jahres notierte der Biotech-Titel in der Kursregion von 15 Euro. Ehe die Aktie in eine wochenlange Korrektur überging. Diese aber könnte nun bald ein Ende finden. Denn die Aktie von Medigene bewegt sich derzeit am unteren Ende eines seit September bestehenden Aufwärtstrendkanals. Das aktuelle Jahrestief wurde vor wenigen Tagen bei 10,23 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN DM1P12) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Medigene ausgehen, mit einem Hebel von 3,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt aktuell 19 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 10,15 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,21 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Medigene kann um 14 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 3,6 zu 1.

Tageschart: Medigene (in Euro)