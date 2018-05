Medigene-Aktie: Leerverkäufer Oxford Asset Management legt den Rückwärtsgang ein! Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Martinsried (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Oxford Asset Management reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Medigene-Aktien deutlich:



Die Leerverkäufer des Hedgefonds Oxford Asset Management legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ein.



Der in Oxford, England, ansässige Hedgefonds Oxford Asset Management hat am 25.05.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,01% auf 0,93% der Medigene AG-Aktien gekürzt.



Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Medigene AG:



0,93% Oxford Asset Management (25.05.2018)

0,59% GSA Capital Partners LLP (25.05.2018)

0,55% Voleon Capital Management LP (04.12.2017)

0,50% Citadel Advisors LLC (24.05.2017)









Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufern der Hedgefonds in den Aktien der Medigene AG: mindestens 2,57%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:13,88 EUR -2,60% (29.05.2018, 11:47)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:13,90 EUR -2,39% (29.05.2018, 12:02)ISIN Medigene-Aktie:DE000A1X3W00WKN Medigene-Aktie:A1X3W0Ticker-Symbol Medigene-Aktie:MDG1Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:MDGEFDie Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter www.medigene.de (29.05.2018/ac/a/t)