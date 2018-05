Medigene-Aktie: Kapitalerhöhung bringt 32 Mio. Euro ein - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:



Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).



Medigene habe im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch die private Platzierung 2.230.000 neuer Aktien (rund 10% des Grundkapitals) einen Bruttoemissionserlös von 32,34 Mio. Euro erzielt. Die Platzierung sei laut Unternehmensangaben signifikant überzeichnet gewesen und unterstreiche nach Meinung des Analysten die intakte Nachfragesituation.



Die Erlöse würden dem Biotech-Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität (per 31.03.2018: Nettoliquidität von 49,10 Mio. Euro; Finanzierungshorizont ca. 2,1 Jahre) geben und sollten in die Ausweitung der laufenden klinischen TCR-Programme sowie Entwicklung potenzieller neuer TCR-Kandidaten fließen.



Mittelfristig werte Weininger das Potenzial der Therapien als vielversprechend. Die Kursentwicklung der Medigene-Aktie dürfte aber weiterhin von einer hohen Volatilität geprägt sein.









Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Medigene-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 25.05.2018)