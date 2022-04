Medical Cannabis – Hoffnung auf Legalisierung in den USA!

In den zurückliegenden Wochen zog der Medical Cannabis Index (Net Return) kräftig an. Zwar bröckelten die Gewinne seit Monatsbeginn etwas. Dennoch notiert das Aktienbarometer deutlich über dem Niveau von Mitte März. Auslöser der Rallye: Anfang des Monats stimmte das US-Repräsentantenhaus mit 220 zu 204 Stimmen für einen neuen Gesetzesentwurf, der vorsieht, Marihuana auf Bundesebene zu entkriminalisieren. Mit der Reform soll Cannabis aus einem Bundesgesetz gestrichen werden, in dem als gefährlich einge­stufte Drogen aufgeführt sind. Marihuana steht dort neben härteren Drogen wie Heroin und Kokain, weswegen hohe Strafen drohen.

Nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Gallup befürworten zwei Drittel der US-Amerikaner die Freigabe von Cannabis. Die Demokraten, die den Gesetzentwurf einbringen, können somit auf die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung verweisen. Ob der Entwurf allerdings auch den Senat passiert, ist aktuell noch offen, denn die Demokraten bräuchten dafür noch einige Stimmen der Republikaner. Bei einer vergleichbaren Initiative im Jahr 2020, sprach sich der Senat mehrheitlich dagegen aus.

Bisher ist in 18 von 50 US-Bundesstaaten Cannabis legalisiert. Das Marktforschungsunternehmen BDS Analytics rechnet damit, dass der legale Cannabisumsatz in den USA 2022 die 28 Milliarden-Dollar-Marke überschreiten könnte, nach etwa 24 Milliarden Dollar im Vorjahr. Bis 2026 könnten es 46 Milliarden Dollar werden. In Europa ist der sind die Umsatzdimensionen zwar noch deutlich kleiner. In Deutschland steht jedoch eine Legalisierung von Cannabis im Koalitionsvertrag. Laut Prognose des Datenanbieters Statista könnten sich die Umsätze bis zum Jahr 2025 auf 3,1 Milliarden Euro mehr als verzehnfachen.

Mit einem HVB Open End Index Zertifikat auf den Medical Cannabis Index (Net Return) können Anleger kompakt und breit diversifiziert in diesen Themenbereich investieren. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien von bis zu 25 Unternehmen ab, die ihren Hauptsitz in Australien, Israel, Kanada oder Westeuropa haben und dem Gesundheitswesen, Lebensmittel oder Getränke zugeordnet werden können. Aktuell zählen unter anderem die Aktien von Aurora, Cann Group, Hero und Organigram zum Index. Unternehmen aus Kanada müssen zudem eine Lizenz der kanadischen Gesundsheitsbehörde besitzen. Konzerne, die Cannabis zu sonstigen Zwecken vertreiben, werden aus dem Index ausgeschlossen. Die Nettodividenden werden reinvestiert und der Index wird vierteljährlich überprüft. Die Indexgebühr liegt bei 1,5 Prozent pro Jahr.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Medical Cannabis Index (Net Return) ISIN/WKN DE000HR9CNB9/HR9CNB* Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 63,54 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts

