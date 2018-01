McEwen Mining – Silber- und Goldproduktion steigt 2017 um knapp 5%

Der Edelmetallproduzent McEwen Mining (WKN A1JS7T / TSX MUX) konnte seinen Silber- und Goldausstoß im vergangenen Jahr um 4,7% steigern. CEO Rob McEwen bezeichnete 2017 als Jahr des Wachstums und der Akquisitionen.

McEwen Mining produzierte letztes Jahr demzufolge 109.947 Unzen Gold, was der Prognose des Unternehmens entspricht und einen Anstieg gegenüber den 101.481 Unzen aus dem Jahr 2016 bedeutet. Die Silberproduktion betrug 3,178 Mio. Unzen, was leicht unter der Unternehmensprognose und den 3,3 Mio. Unzen Silber lag, die im Vorjahr gefördert wurden. Insgesamt verbuchte McEwen damit eine Goldäquivalentproduktion von 152.329 Unzen nach 145.530 Unzen im Jahr 2016.

Eine der besten Performances legte die San José-Mine des Unternehmens in Argentinien hin, die 2017 49.233 Unzen Gold produzierte, was einem Anstieg von 6% gegenüber 2016 entspricht. Die Silberproduktion von San José lag bei 3.159.352 Unzen und damit 4% niedriger als im Vorjahr.

McEwen teilte zudem mit, dass auf der neu erworbenen Black Fox-Mine 14.279 Unzen Gold produziert wurden. Das Unternehmen hatte die Übernahme der Liegenschaft Anfang Oktober abgeschlossen.

In einem vor Kurzem veröffentlichten Interview mit Kitco News erklärte CEO Rob McEwen, dass er für 2018 große Chancen sehe. Das Unternehmen stößt zum einen ein Explorationsprogramm im Volumen von 10 Mio. Dollar auf Black Fox an und treibt zudem den Bau einer Mine auf dem Gold Bar-Projekt in Nevada voran, die 2019 in Produktion gehen soll.

Rob McEwen zeigt sich zudem optimistisch, dass ein steigender Goldpreis im Laufenden Jahr auch die Aktien vieler Rohstofffirmen steigen lassen wird.



