McDonalds erholt sich wieder

Der Kurs von McDonald´s hat sich vom Ukrainekrieg und den wirtschaftlichen Folgen wieder erholt und die Marktteilnehmer warten auf die Präsentation der Zahlen zum 1. Quartal 2022 am 28. April. Wie wird sich der potentielle Ausfall von rund 850 Restaurants auf die Bilanz auswirken?

Die Aktie von McDonald's geriet wegen des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland kurzzeitig unter Druck. Es sind 847 Restaurants betroffen, die etwa 2 % zum Umsatz und 3 % zum operativen Gewinn beisteuerten. Der Chef der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, jedenfalls gab sich beinahe euphorisch. Wenn McDonald's schließen wolle, sei das kein Problem, schließlich seien 100 Prozent der Zutaten dort aus russischer Produktion. Er plädiert dafür, dass im Falle einer Verstaatlichung die Lokale in "Onkel Wanja" umbenannt werden sollten. Der Markt scheint diesen Ausfall mittlerweile eingepreist zu haben. Die Marktteilnehmer dürften nach den Zahlen am 28. April den Blick dann wieder nach vorne richten.

.

Zum Chart

.

Die Kursentwicklung von McDonald´s war aufgrund der Verflechtung mit der russischen Wirtschaft Verlusten an der Börse ausgesetzt. Ausgehend vom 23. Februar sackte die Aktie in der Spitze um rund 14 Prozent ab. Seit dem partiellen Tief am 10. März bei 217,68 US-Dollar gab die Aktie ihr Comeback und hat sich in ihr angestammtes Territorium innerhalb des längerfristigen Aufwärtstrends gefügt. Die Bekanntgabe der Zahlen zum 1. Quartal 2022 am 28. April wird zeigen, inwieweit sich das vom Westen angestoßene Embargo auf die Quartalszahlen auswirkt. Im Vorfeld gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass McDonalds die Verluste wegstecken wird können. Beim Level von 260,77 US-Dollar ist der nächste Widerstand zu knacken, bis es dann endgültig zum All Time High in Höhe von 269,23 US-Dollar weitergehen könnte. Trotz seiner Größe kann das Management für steigende Gewinne pro Aktie sorgen. Auf Basis des Jahres 2022 ist ein Wachstum bis in das Jahr 2024 im Ausmaß von rund 21 Prozent geplant, was zu einem erwarteten KGV 2024 von 21 führt.

McDonald´s Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 260,77 // 269,23 US-Dollar Unterstützungen: 250,65 // 245,31 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden McDonald´s-Aktie bis auf 275,23 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JA30E2) überproportional mit einem Omega von 5,82 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 22 % und dem Ziel bei 275,23 US-Dollar (2,13 Euro beim Optionsschein) bis zum 24.05.2022 ist eine Rendite von rund 46 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 247,20 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,52 zu 1, wenn bei 247,20 US-Dollar (1,02 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JA30E2

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,44 - 1,45 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 280,00 US-Dollar

Basiswert: McDonald´s Corp.



akt. Kurs Basiswert: 255,39 US-Dollar Laufzeit: 16.06.2023

Kursziel: 2,13 Euro Omega: 5,82

Kurschance: + 46 Prozent Quelle: JP Morgan

