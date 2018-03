McDonalds besorgt sich frisches Kapital

Seit Mitte März ist eine zehnjährige McDonalds-Anleihe auf dem Markt, die an der Börse Stuttgart auf Nachfrage stieß: Die in US-Dollar notierende Unternehmensanleihe mit der WKN A19X5Z wird mit 3,800 Prozent verzinst. Die nächste Auszahlung des Kupons ist am 1. Oktober. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar und läuft bis 1. April 2028. Handelbar ist das Papier zu einer Mindeststückelung von 1.000 US-Dollar nominal. S&P ratet McDonalds mit BBB+.