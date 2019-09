McDonalds Long: 41 Prozent Chance

McDonald´s passt in das derzeitige Börsenumfeld und bildet einen perfekten Aufwärtstrend aus. Dieser Trend ist noch intakt und verspricht mit dem passenden Instrument eine Chance von 41 %.

McDonald´s macht vieles richtig. Der Absatz in den etablierten Filialen stieg im letzten Quartal weltweit um 6,5 Prozent. Damit verbuchte die Fast Food Kette das 16. Quartal in Folge einen Zuwachs. Der einzige Wermutstropfen ist der steigenden US-Dollar bei der Konsolidierung der Gewinne von außerhalb des Dollarraumes.

Nach einer beinahe vierjährigen Seitwärtsphase in den Jahren 2012 bis Ende 2016 konnte sich der Kurs in den drei Folgejahren von 100 US-Dollar auf aktuell 217 US-Dollar mehr als verdoppeln. Seit Mitte Februar 2019 bis 9. August bildete der Kurs sogar ein Aufwärtsmomentum aus, welches vor 4 Wochen das all time high bei 221,93 US-Dollar markierte. Diese Marke wurde inzwischen fünfmal getestet und mutiert zu einem Widerstand in der Range 220 bis 222 US-Dollar. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist jedoch intakt und die Wahrscheinlichkeit, höhere Ziele anzusteuern, liegt deutlich über 50%. Bei Überwindung des 220er Widerstandes kann das nächste Ziel im Bereich 230 US-Dollar angesteuert werden. Unterstützungen lassen sich bei 215 US-Dollar und bei 210 US-Dollar ausmachen. Die Unterstützung bei 215 US-Dollar ist zweifach abgesichert (Sowohl durch den Trendkanal als auch durch vergangene Hochs und Tiefs bei dieser Marke).

McDonald´s (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

220,50 // 229 US-Dollar

Unterstützungen:

215,34 // 210 US-Dollar



Fazit

Der Aufwärtstrend der Aktie von McDonald´s ist intakt und der Wert kann mittelfristig die Marke von 230 US-Dollar anlaufen, wenn der Widerstand von 220,50 US-Dollar überwunden wird.

Der Mini Future Long (WKN MC2M0Z) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 7,88 von einem steigenden Kurs der Aktie von McDonald´s zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 17,86 US-Dollar (8,2 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 209 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,58 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 230 US-Dollar liegen (3,49 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC2M0Z

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

2,48– 2,50 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

191,52 US-Dollar

Basiswert:

McDonald´s

KO-Schwelle:

200,94 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

218,50 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,49 Euro

Hebel:

7,88

Kurschance:

+ 41 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.