McDonald`s – Die robuste Aktie des Fastfood-Konzerns ist wieder gefragt!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: MCD ISIN: US5801351017



Rückblick: Die McDonald’s Restaurants werden entweder von der Firma selbst geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet. Insgesamt sind über 90 Prozent der Restaurants Franchise-Betriebe. Das Unternehmen verdient an Mieteinnahmen und Provisionen. Die Aktie konnte gerade alle wichtigen gleitenden Durchschnitte zurückerobern und aus der Abwärtstrendlinie ausbrechen.

Meinung: McDonalds dürfte Preiserhöhungen gut an seine Kunden weitergeben können. Bevor bei den Produkten der Fastfood-Kette gespart wird, schnallen die Menschen den Gürtel bei anderen Ausgaben enger. Defensivere Titel sind in Zeiten steigender Zinsen und Inflation wieder gefragt. Das McDonalds-Papier zeigt sich in Krisen sehr robust.

Chart vom 07.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 251.96 USD



Setup: Bei Kursen über der Kerze von Mittwoch könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Stopp ließe sich nach dem Einstieg unter dem EMA-50 platzieren. Defensivere Trader können auch das letzte Pivot-Tief wählen.

Meine Meinung zu McDonald`s ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MCD



