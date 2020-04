McDonald's : Wir steigen noch nicht ein!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

MCDONALDS‘S: MCD // ISIN: US5801351017

Primärszenario // 55%

Die weltgrößte Burger Kette konnte bisher die Abverkäufe vom Februar gut aufholen und notiert von den letzten Hochs „nur“ ca. 15% im Minus. Unsere Primärerwartung zählt den Anstieg als Welle 1 in Blau. In dieser Bewegung hätten wir das übergeordnete Tief in Welle [4] in Grün bereits ausgebaut, und wir würden uns in Richtung neuer Hochs befinden. Auch wenn unsere Primärerwartung aktuell auf einem solchen Verlauf lauten muss, müssen wir ganz klar bezweifeln, dass wir das Ende der Korrektur bereits gesehen haben. Wir können einem direkten Ausbruch nach Norden daher auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 55% geben. Wir sind weiterhin nicht so richtig überzeugt davon, dass McDonald’s weltweit sämtliche Schnellrestaurants geschlossen halten muss und der Aktienkurs auf neue Hochs zusteuert. Dennoch kann das Tief aus Elliott-Wellen-Sicht drin sein, die Wahrscheinlichkeit der Alternative ist mit 45% aber sehr hoch.

Szenario 2 Alternativszenario // 45%

In unserer hinterlegten Alternative, die wir, wie beschrieben, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 45% betiteln müssen, stehen uns weitere Abverkäufe bevor. In diesen können auch neue Tiefs ausgebaut werden und Kurse in der $100er-Region wären die Primärerwartung, wenn das Ziel der Welle 2 in Blau unterschritten wird. Diese können wir genauer bestimmen, wenn wir Welle 1 in Blau abgeschlossen haben. Wir werden dann eine genaue Demarkationslinie definieren, nach deren Unterschreiten wir das Primärszenario verändern. Sollten wir mit einem günstigen Stopp in den Markt kommen, können wir uns auch einen Short vorstellen.

FAZIT

Primär müssen wir davon ausgehen, dass das Tief ausgebaut wurde, 100% trauen tun wir den Bullen aber hier noch nicht. Dies liegt zum einen an der Struktur und zum anderen an der gesamtwirtschaftlichen Lage und der noch nicht überstandenen Corona-Krise. Neue Tiefs müssen wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 45% mit einplanen.

