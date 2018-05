McDonald's-Aktie kratzt an der 200-Tage-Linie - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":



Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.



Fast Food ist out? Von wegen! Die Schnellrestaurantkette beweise auch im Jahr 2018, dass Burger, Pommes und Co immer noch viele Fans habe.



Die Charttechnik habe sich deutlich verbessert. Nach Korrektur Ende Januar/Anfang Februar und folgender monatelanger Konsolidierung kratze der Aktienkurs nun an der 200-Tage-Linie. Werde sie nachhaltig überwunden, wäre dies ein bedeutsames Kaufsignal.



McDonald's-Chef Steve Easterbrook habe dem Unternehmen eine Frischzellenkur verpasst: Die Filialen seien moderner, gemütlicher, die Burger würden den Kunden besser schmecken, da sie oft mit frischem Fleisch zubereitet seien. Bei Delivery habe McDonald's noch nicht mal richtig damit begonnen, den Markt aufzumischen.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

DER AKTIONÄR bleibe bei seinem Kursziel von 170 Euro, der Stopp sollte bei der McDonald's-Aktie bei 115 Euro platziert werden. (Analyse vom 29.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:140,37 EUR +0,36% (29.05.2018, 11:54)Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:140,56 EUR +0,29% (29.05.2018, 13:00)NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:163,21 USD +0,51% (25.05.2018, 22:01)ISIN McDonald's-Aktie:US5801351017WKN McDonald's-Aktie:856958Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:MDONYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:MCDDie McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (29.05.2018/ac/a/n)