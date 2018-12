May übersteht Misstrauensvotum

Die britische Premierministerin Theresa May musste sich am Mittwoch einer Abstimmung über ihr Amt als Parteichefin und Premierministerin stellen. Trotz 117 Gegenstimmen konnte sich May als konservative Parteichefin behaupten. Die Diskussionen um das Brexit-Abkommen gehen jedoch weiter. Auch auf dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag stehen die britischen Austrittspläne erneut auf der Agenda. Mehrere Staats- und Regierungschefs haben sich aber bereits gegen Änderungen an der Brexit-Vereinbarung ausgesprochen, darunter auch Bundesaußenminister Heiko Maas. Man sei jedoch gesprächsbereit und wolle dazu beitragen, dass der fertige EU-Austrittsvertrag im britischen Parlament eine Mehrheit findet. Ziel ist es, einen ungeregelten, harten Brexit Ende März 2019 zu vermeiden.



Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.