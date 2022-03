Max Resource und Endeavour Silver zünden den finanziellen Turbo

Max Resource Corp. (TSXV: MAX; OTC: MXROF; FRA: M1D2) zündet den finanziellen Turbo. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat man das angekündigte Kooperationsabkommen mit Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) jetzt offiziell unterzeichnet. Die finanzielle Partnerschaft mit einem bedeutenden Produzenten wird Max Resource in die Lage versetzen, seinen Landbesitz entlang des 90 Kilometer langen aussichtsreichen Kupfer-Silber-Korridors Cesar im Nordosten Kolumbiens erheblich zu erweitern.



Max und Endeavour haben eine exklusive Zusammenarbeit vereinbart, bei der Endeavour bestimmte finanzielle Kapazitäten bereitstellen wird, die von der kolumbianischen Bergbaubehörde (ANM) von Max gefordert werden, um die Mineralpachtrechte im gesamten Kupfer-Silber-Becken von Cesar zu sichern. Max Resource wird jeweils der Eigentümer dieser neuen Mineralkonzessionen sein. Endeavour erhält jedoch eine Lizenzgebühr von 0,5 % der Netto-Schmelzerträge. Die Lizenzgebühr von Endeavour erstreckt sich ausschließlich auf neue Mineralkonzessionsgebiete. Die bisher schon von Max Resource gehaltenen Lizenzen sind nicht betroffen.



In Zusammenhang mit dem Abkommen hat Endeavour Silver im Rahmen der derzeit laufenden Kapitalerhöhung 6.600.000 Aktieneinheiten im Gegenwert von 1,71 Mio. CAD gezeichnet. Dadurch wird Endeavour nach Abschluss der Privatplatzierung etwa 5 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Max besitzen. Endeavour hat zugestimmt, seinen Anteil von 5 % beizubehalten und hat das Recht, sich an zukünftigen Aktienplatzierungen zu beteiligen, um diese Position zu halten. Endeavour hat sich außerdem verpflichtet, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss der Privatplatzierung keine der im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Aktien zu veräußern. Außerdem existiert eine Treuhandvereinbarung, wonach alle von Endeavour gehaltenen Aktien von Max bei jeder Aktionärsversammlung zugunsten der Empfehlungen des Managements abstimmen wird.



Privatplatzierung über 7,76 Mio. CAD kurz vor dem Abschluss



Max befindet sich kurz vor Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von 29.500.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 7,76 Millionen CAD. Jede Einheit wurde zu einem Preis von 0,26 CAD pro Einheit angeboten, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von Max und der Hälfte eines übertragbaren Aktienkauf-Warrant besteht. Jeder ganze Warrant kann während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,36 CAD pro Aktie ausgeübt werden.



Brett Matich, CEO von Max Resource sagte: „Max freut sich sehr über die strategische Unterstützung des langjährigen Produzenten Endeavour Silver, sowohl was die finanzielle als auch die technische Expertise betrifft. Diese Partnerschaft wird das Ziel von Max, den Aktionären von Max einen langfristigen Wert zu bieten, erheblich verbessern.“



Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver fügte hinzu: „Als Hauptaktionär von Max Resource freut sich Endeavour Silver auf diese Partnerschaft mit dem Ziel, den wahren Wert des Projekts Cesar zu erschließen, das unserer Meinung nach das größte unerschlossene Kupfer-Silber-Gebiet der Welt sein könnte.“



Fazit: Das nennt man eine Win-Win-Konstellation. Mit vergleichsweise wenig Geld (1,71 Mio. CAD) sichert sich Endeavour Silver die Chance, dabei zu sein, falls Max Resource seine These vom „größten unerschlossenen Kupfer-Silber-Gebiet der Welt“ bestätigt. Zur direkten Beteiligung in Höhe von rund 5 Prozent kommt noch eine Royalty von 0,5 % für neue Liegenschaften hinzu. Diese Lizenzgebühr kann später einmal sehr viel Geld wert werden. Andererseits ist die Höhe der Royalty gering genug, um das Upside der Max Resource-Aktie im vollen Umfang zu bewahren. Der eigentliche Mehrwert der Kooperation besteht darin, dass die kolumbianischen Behörden jetzt sicher sein können, dass sie aussichtsreiche Liegenschaften nicht an einen finanziellen Zwerg übergeben, sondern im Fall der Fälle ein großer Partner bereitsteht.





