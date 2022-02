Max Resource identifiziert zweites Bohrzielgebiet auf Uru Kupferprojekt

Die geologische Feld-Crew von Max Resource Corp. (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; FRA: M1D2) hat zwei Kilometer südlich von dem zuvor gemeldeten Zielgebiet auf dem Kupferprojekt Uru (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2021) ein zweites Bohrziel identifiziert. Das Projekt Uru erstreckt sich entlang des südlichen Teils des Kupfer-Silber-Projekts Cesar im Nordosten Kolumbiens (siehe Abbildung 1, 2, Tabelle 1 und Videolink zu Uru).



Das neue Bohrziel liegt am südlichen Ende einer 15 Kilometer langen Zone, entlang der das Geologenteam auf Uru eine starke Kupfermineralisierung identifiziert hat. Von den 45 Schlitz- und Mischproben, die heute veröffentlicht wurden, wurden 38 von 45 Proben aus Abschnitten von 10,0 bis 25,0 Metern Mächtigkeit entnommen; alle ergaben Kupferwerte von über 1,0 %, die sich über eine bedeutende Fläche von 4 km² erstrecken. Es wurden Spitzenwerte von 4,34 % Kupfer und 37 g/t Silber gefunden.



Besonders hochgradige Ergebnisse lieferten folgende Abschnitte: 4,34 % Kupfer auf einer Mächtigkeit von 10,0 Metern (876065); 3,93 % Kupfer auf einer Mächtigkeit von 10,0 Metern (878781); 3,72% Kupfer auf einer Breite von 5,0 Metern (876486); 3,10 % Kupfer auf einer Breite von 3,0 Metern (876488); 3,01% Kupfer auf einer Breite von 10 Metern (876379); 2,98% Kupfer auf einer Breite von 10 Metern (876363); 2,98% Kupfer auf einer Breite von 10 Metern (878685); 2,92% Kupfer auf einer Breite von 10 Metern (876460) sowie 2,71 % Kupfer auf einer Mächtigkeit von 25,0 Metern (876288).



Brett Matich, CEO von Max erläuterte: „Das Ziel unseres ersten Bohrprogramms ist es, das Ausmaß „und die Kontinuität der starken Kupfermineralisierung in der Tiefe entlang mehrerer Bohrziele innerhalb der 70 km² großen Uru-Bergbaukonzessionen zu testen. Die letzte große Entdeckung des Cesar-Beckens war die Kohlenmine Cerrejón vor etwa 30 Jahren; in der Vergangenheit wurden jedoch keine großen Kupferlagerstätten in diesem stark mineralisierten Sedimentbecken erkundet.“



Die Mine Cerrejón wird von Glencore betrieben. Das Tagebauprojekt befindet sich 70 km nordöstlich von Uru und ist die größte Kohlemine Südamerikas und der Grund für einen Großteil der wichtigen Bergbauinfrastruktur.



Geologisch gesehen interpretiert Max die in den Sedimenten von Uru enthaltene Kupfer-Silber-Mineralisierung in Analogie zum zentralafrikanischen Kupfergürtel (CACB). Fast 50 % des bekannten Kupfers in sedimentgebundenen Lagerstätten sind im CACB enthalten, darunter auch die 95-Milliarden-Pfund-Entdeckung Kamoa-Kakula von Ivanhoe Mines Ltd (TSX: IVN) in der Demokratischen Republik Kongo.



Die Uru-Zone liegt entlang eines wichtigen Strukturkorridors, der den oberen, von Sedimenten dominierten Teil des Cesar-Beckens mit den unteren, von Vulkansedimenten geprägten Teilen verbindet. Diese mineralisierten Strukturen bestehen aus Verwerfungen und Brekzien, die direkt unterhalb des Sedimentbeckens innerhalb einer metavulkanischen Einheit liegen. Bei Uru hat Max eine Kupfer-Silber-Mineralisierung über eine Streichlänge von 15 Kilometern nachverfolgt. Die vor Ort beobachteten Mächtigkeiten liegen zwischen 1,0 und 25,0 Metern, wobei das vertikale Relief von 1.200 bis hinunter auf 410 Meter reicht.

Bei der Kupfermineralisierung auf Uru handelt es sich weiterhin vorwiegend um primäres Chalkosin (80 Gew.-% Kupfer) mit örtlicher Verwitterung zu Malachit und in Verbindung mit Silberanteilen, ähnlich wie bei der Mineralisierung, die in den oberen Sedimenthorizonten an anderen Stellen im Cesar-Becken zu finden ist.





Abbildung 1. Cesar 90-km-Kupfer-Silber-Gürtel





Abbildung 2. Neues URU-Bohrzielgebiet (4 km²)



Uru-Feldbesuch durch kolumbianischen Experten



Nachstehend finden Sie den Videolink zu einem kurzen Interview mit Dr. Chris Grainger vor Ort bei Uru: https://www.youtube.com/watch?v=8dz3XI-Ff1I



Das Unternehmen trifft derzeit Vorbereitungen für die erste Bohrkampagne auf Uru. Eine LiDAR-Vermessung auf einer Fläche von 290 km² und Feldarbeiten soll die Bohrplanung unterstützen. Eine genehmigungsrelevante Umweltuntersuchung ist im Gang.





