Mawson Resources erwirbt jungfräuliches Goldprojekt mit großem Potenzial

Bislang widmete sich der Gold- und Kobaltexplorer Mawson Resources (TSX: MAW / WKN A1JX0Q) ausschließlich der Erkundung seines Rajapalot-Projekts in Finnland. Dort soll auch bald ein weiteres Bohrprogramm starten. Jetzt aber hat das Unternehmen sein Projektportfolio erweitert und sich die Option auf ein gewaltiges, vielversprechendes Goldprojekt gesichert.

Das neue Explorationsgebiet liegt im Westen der USA (WUSA-Projekt) in Oregon und erstreckt sich über gewaltige 150.500 Hektar bzw. ca. 56 mal 39 Kilometer Fläche – und Mawson sieht dort das Potenzial auf schnelle Fortschritte und Entdeckungen. Abhängig von den zukünftig dort erzielten Ergebnissen hat Mawson das WUSA-Projekt in Hinblick auf ein potenzielles Joint Venture, eine strategische Alliance oder eine Unternehmenstransaktion ausgewählt.

Vertragspartner des Unternehmens ist ein privater Landbesitzer, der bzw. dessen Vorgänger die Rechte an diesem Gebiet seit Langem hielten, sodass die Region seit mehr als 150 Jahren nicht erforscht wurde / für Explorationsarbeiten nicht zugänglich war. Nach Aussage von Mawson handelt es sich bei WUSA um ein für hoch und niedrig sulfidierte epithermale Goldsysteme sehr aussichtsreiches Gebiet in der Nachbarschaft eines „Gold-Rush-Gebiets“ des 19. Jahrhunderts. Zudem wird auf dem Projektgebiet bereits ein moderner Abbau von Seifengold durchgeführt.

Bislang hat man auf WUSA drei Goldprospektionsgebiete definiert, die sofortige Nachfolgearbeiten rechtfertigen. Dazu gehört das Gebiet Scorpion-Cinnabar, bei dem es sich um eine 2,2 Kilometer lange und bis zu 400 Meter breite Zone handelt, in der geochemische Bodenproben regelmäßig über 1 g/t Au (bis zu 5,51 g/t Au) lieferten. Diese anomalen Goldgehalte in den Böden befinden sich über durch saure Lösungen stark alteriertem Gestein. Bohrungen haben dort noch nicht stattgefunden.

Das Huckleberry-Gebiet besteht aus einer Reihe quarzhaltiger Höhenrücken, die sich über 3 Kilometer erstrecken und stark sulfidierte drusenreiche Quarztexturen sowie saure Dampfschloten aufweisen, die über 1.000 Meter aufgeschlossen sind. Geochemisch anomale Gesteinsproben mit Sb, As, Hg, Bi, Mo fallen mit klassischen epithermalen Alterationszonen (alunitisch, Verkieselung, tonhaltig und propylitisch) zusammen. Auch hier haben bislang noch keine Bohrungen stattgefunden.

Walker Creek wiederum ist ein vorrangiges, niedrig sulfidiertes epithermales System des Maar-Typs, das über ein mehr als 3 Quadratkilometer großes Gebiet ausgeprägt ist. Auf Walker Creek wurden auch schon Bohrungen durchgeführt, die über beachtliche Mächtigkeiten anomale Goldgehalte nachwiesen, so Mawson.

Das Unternehmen hat auf dem WUSA-Projekt bis jetzt bereits Kartierungen, Bodenprobenentnahmen, regionale Entnahme von Flusssedimenten und bodengestützte geophysikalische Erkundungen (Magnetik) durchgeführt. Darüber hinaus hat man auf Huckleberry und Scorpion bereits ein erstes Bohrprogramm mit einer Länge von 2.000 Metern angestoßen.

Michael Hudson, CEO von Mawson, erklärte, dass man sich parallel zu den Arbeiten in Finnland, wo Mawson auf eine erste Ressourcenschätzung hinarbeitet, immer nach hochwertigen Projekten in attraktiven Regionen umsehe, die die Exploration in Finnland ergänzen könnten. Das WUSA-Projekt bietet seiner Ansicht nach eine „einzigartige Gelegenheit, eines der größten zusammenhängenden goldhöffigen Prospektionsgebiete in den USA zu erkunden“. Auf dem Projektgebiet seien bislang keinerlei moderne Explorationsaktivitäten durchgeführt worden, da es die letzten 150 Jahre „hinter verschlossenen Toren“ gelegen habe. Mawson will, sollten im Rahmen des kommenden Bohrprogramms signifikante Goldgehalte entdeckt werden, die Möglichkeiten für ein Joint Venture, eine strategische Alliance oder eine Unternehmenstransaktion überprüfen, um schnell weiteren Wert für die Aktionäre zu generieren.

Mawson steht mit dem WUSA-Projekt noch am Anfang der Exploration, aber zwischen den Zeilen der Pressemitteilung des Unternehmens kann man unserer Ansicht nach herauslesen, dass sich das Management um CEO Michael Hudson einiges von diesem neuen Projekt verspricht. Wir sind gespannt, was die ersten Bohrungen auf diesem „jungfräulichen“ Explorationsgebiet erbringen und werden die Leser von GOLDINVEST.de natürlich sofort informieren, sobald es Neuigkeiten gibt!



