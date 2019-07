Mawson Resources: Rajapalot sorgt wieder mal für Aufsehen!

Die Kette exzellenter Nachrichten vom finnischen Rajapalot-Projekt des Rohstoff-Unternehmens Mawson Resources (TSX MAW / FRA MXR) reißt einfach nicht ab. Die Explorationsarbeiten auf dem Gold-Kobalt-Projekt sind ein voller Erfolg. Diesmal ist es das Prospektionsgebiet „The Hut“, das für die guten Nachrichten sorgt. Wichtig in dem Zusammenhang: Rajapalot gehört zu 100 Prozent zu Mawson Resources. Die Kanadier müssen die Erfolge also mit niemandem teilen.

Drei Bohrungen wurden im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten auf „The Hut“ abgeteuft. Für diese liegen nun hochgradige Gold-Kobalt-Ergebnisse vor. Das Areal ist nicht weit von den anderen Vorkommen entfernt: Es liegt 500 Meter von der Ressource South Palokas und 800 Meter nordwestlich vom Ressourcengebiet Raja entfernt.

Vor allem die westlichste der drei Bohrungen, PAL0199, zieht nun großes Interesse auf sich. Mit dieser zielte man auf Goldvorkommen ab, die schon bei einer früheren Bohrung, PAL0033, aufgefallen sind. Mit Erfolg: Bis in 280 Meter Tiefe hat Mawson Resources an dieser Stelle mehrere Gold-Kobalt-Abschnitte gefunden. Das Highlight dieser Bohrung ist aber ein 3 Meter mächtiger Abschnitt ab 138,4 Meter Tiefe. In diesem wurden je Tonne Gestein 6,4 Gramm Gold und 722 ppm Kobalt gefunden. Zusammen macht dies ein Goldäquivalent je Tonne Gestein von 7,6 Gramm aus. Ein Top-Wert also!

Beim Unternehmen ist man wenig überraschend und zugleich hoch erfreut über die Ergebnisse der „The Hut“ Bohrungen. „Starke Gold-Kobalt-Bohrabschnitte aus unserem fünften Prospektionsgebiet, in dem wir in diesem Jahr gebohrt haben, zeigen ein signifikantes Potenzial, das sich über die bekannten Ressourcengebiete in Rajapalot hinauserstreckt“, sagt Michael Hudson, Chairman und CEO von Mawson Resources.

Das ist aber noch nicht alles. „The Hut“ war bisher nur spärlich exploriert, ein wichtiger Faktor, denn es bringt – worauf Hudson extra hinweist – zusätzliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in zukünftigen Bohrkampagnen auf Rajapalot. Unternehmensangaben zufolge seien allein auf diesem Areal weitere fünf elektromagnetische Leiter immer noch ungeprüft. Zudem weiß man, dass der vererzte Trend nach Westen und Nordwesten offen ist. Das bietet reichlich Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher Rohstoff-Mineralisierungen.

Die Ergebnisse der anderen beiden Bohrungen auf „The Hut“ sind weniger relevant. PAL0192 erreichte keine signifikanten Gold- oder Kobaltwerte. PAL0196 kam auf einem 2 Meter starken Abschnitt auf 1,8 Gramm Goldäquivalent pro Tonne Gestein. Die Daten aus den Bohrungen werden dem Unternehmen dennoch bei den zukünftigen Explorationsarbeiten weiterhelfen.

Zudem meldet Mawson Resources eine Erweiterung seiner Explorationsrechte. Man habe „einen 14.364 Hektar großen Claim-Bereich unmittelbar nördlich seiner bestehenden 15.527 Hektar großen Explorationslizenzen und Genehmigungsanträge abgesteckt“, so das Unternehmen. Hier könnte unter anderem auch Graphit ein Thema werden, doch dazu sind weitere Arbeiten und Investitionen vonnöten. Der Rohstoff spielt im Bereich der Elektromobilität eine bedeutende Rolle. Langweilig dürfte dem Team um Hudson also bestimmt nicht werden. Und die Börse kann weitere interessante News von Mawson Resources und dem finnischen Rajapalot-Projekt erwarten.

