Mawson Resources: Hervorragende Bohrergebnisse aus Finnland!

Die kanadische Mawson Resources (TSX MAW / FRA MXR) meldet „äußerst ermutigende“ Bohrergebnisse von ihrem Gold- und Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland. 14 Diamantkernbohrungen auf der Raja-Zone erbrachten hohe Gehalte beider Metalle.

Die Bohrungen waren Teil eines Winterprogramms auf Rajapalot, mit dem Mawson die bekannten Gold- und Kobaltressourcen in den Zonen Raja, Palokas und South Palokas erweitern und definieren will. Hinzu kamen Testbohrungen auf bislang weniger gründlich erbohrten Zonen außerhalb des Gebiets, das die bekannten Ressourcen enthält (u.a. Hut, Terry's Hammer und Rumajärvi). Heute präsentiert das Unternehmen ausschließlich Resultate von Raja, will aber die restlichen Ergebnisse zu 28 weiteren Bohrungen in den kommenden Monaten vorlegen.

Die Highlights der nun veröffentlichten Bohrergebnisse von Raja können sich auf jeden Fall sehen lassen! Dazu gehören:

- 31,3 Meter mit 6,0 g/t Goldäquivalent (4,3 g/t Au und 1.030 ppm Kobalt), davon

- 9,0 Meter mit 11,7 g/t Goldäquivalent (9,4 g/t Au and 1,412 ppm Kobalt),

- 2,9 Meter mit 6.604 ppm Kobalt (der höchste Kobaltabschnitt ohne Goldgehalt),

- 5,0 Meter mit 3,3 g/t Goldäquivalent, (2,3 g/t Gold and 600 ppm Kobalt), das damit 42% besser ausfiel als zuvor ohne Kobaltwerte: 4,0 Meter mit 2,9 g/t Gold.

Eine weitere Bohrung, von der zuvor nur der Goldgehalt gemeldet wurde, kommt nun auf 19 Meter mit 1,3 g/t Goldäquivalent (0,5 g/t Au und 533 ppm Kobalt), was eine Verbesserung um 258% gegenüber dem vorherigen Ergebnis erbrachte. Diese Bohrung enthielt zudem 4 Meter mit 2,6 g/t Goldäquivalent (0,3 g/t und 1.419 ppm Kobalt).

Wie Michael Hudson, Chairman und CEO von Mawson, erklärte, habe man damit das Ziel der Winterbohrkampagne erreicht. Nun stünden noch die Ergebnisse von 28 Bohrlöchern aus, wobei in vier dieser Bohrungen sichtbares Gold zu erkennen gewesen sei. Zudem habe man eine weitere Bohrgenehmigung erhalten, die es dem Unternehmen erlaube, die nächsten Bohrungen mit ausreichend Vorlauf zu planen. Das Unternehmen kann nun von 200 neuen Bohrstandorten sowie 76 bestehenden Bohrstandorten aus arbeiten und so das 1.462 Hektar große Kairamaat-Gebiet unter die Lupe nehmen kann. Und das voraussichtlich für insgesamt drei Jahre. Was das Unternehmen als extrem positiven Ausgang der Gespräche mit den finnischen Behörden betrachtet.



