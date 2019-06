Mawson Resources mit 3,9 g/t Goldäquivalent über 32 Meter

Das liest sich hervorragend: Der Gold- und Kobaltexplorer Mawson Resources (TSX MAW / FRA MXR) meldet weitere Ergebnisse von seinem finnischen Rajapalot-Projekt. Diesmal geht es um das Zielgebiet South Palokas – und vier der fünf heute präsentierten Bohrresultate gehören zu den sieben besten auf dem Gesamtprojekt erzielten Treffern!

Die Highlights der jetzt vorgelegten Bohrungen:

- 32,0 Meter mit 3,9 g/t Goldäquivalent (AuEq), zusammengesetzt aus 1,4 g/t Gold (Au) und 1.556 ppm Kobalt, davon 17,9 Meter mit 4.4 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 2.079 ppm Co) und 9,4 Meter mit 5,0 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 1.320 ppm Co). Diese Bohrung wurde 140 Meter im Abfallen des tiefsten Bohrlochs niedergebracht, das in der geschlussfolgerten Ressource von Dezember 2018 verwendet wurde und ist nun die tiefste Bohrung des Zielgebiets;

- 9,8 Meter mit 6,1 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 1.208 ppm Co);

- 11,0 Meter mit 2,1 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 1.044 ppm Co) und

- 17,0 Meter mit 4,3 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 827 ppm Co).

Damit wächst South Palokas weiter und bildet nun einen Erzkörper mit 170 Meter Streichlänge, 30 Meter Breite und einer bislang getesteten Tiefe von 340 Metern. Allerdings zeigen Daten aus einer elektromagnetischen Untersuchung Leitstrukturen an, die in eine Tiefe von noch einmal 700 Metern reichen.

Nach Ansicht von Mawsons CEO Michael Hudson haben die Bohrergebnisse der letzten Monate (wir berichteten) das Potenzial des Rajapalot-Projekts erheblich gesteigert, da man zahlreiche hochgradigere Gold- und Kobaltvererzungsbaschnitte angetroffen hat. Und zwar mit signifikanten Erweiterungen in den verschiedenen Zielgebieten. Speziell auf South Palokas haben drei von fünf Bohrungen, die in größerem Abstand zur bekannten Vererzung niedergebracht wurden, besonders hochgradige Vererzung nachgewiesen, so Herr Hudson weiter. Und in allen Zielgebieten ist die Vererzung in die Tiefe und über den Streichen weiterhin offen, sodass Potenzial auf weitere Entdeckungen besteht.

Insgesamt stellte Mawson mit dem mittlerweile abgeschlossenen Bohrprogramm 44 Bohrlöcher fertig (rund 15.000 Bohrmeter). Nachdem man jetzt die Ergebnisse der fünf South Palokas-Bohrungen vorgelegt hat, stehen noch die Ergebnisse von neun weiteren Bohrlöchern aus, darunter Bohrungen vom hochgradigen Gold- und Kobalttrend auf dem Raja-Zielgebiet (teilweise mit sichtbarem Gold) und aus dem Gebiet The Hut.

Mawson will noch weitere Bohrungen auf dem linearen, hochgradigen Trend auf South Palokas und Palokas durchführen, doch schon jetzt sind die Ähnlichkeiten zum linearen Trend auf dem Zielgebiet Raja unverkennbar. Dieser befindet sich 1,4 Kilometer südsüdöstlich von Palokas. 100 Meter und breite und 600 Meter lange Leiterplatten liegen dort unterhalb der bekannten Ressource.

Mawson Resources liefert also erneut und es sieht so aus, jetzt, da nur noch neun von 44 Bohrergebnissen ausstehen, als ob das 15 Kilometer umfassende Winterbohrprogramm ein voller Erfolg gewesen ist. Der Markt hat die Fortschritte des Unternehmens bislang nicht wirklich honoriert. Wir gehen aber davon aus, dass dies spätestens erfolgen wird, nachdem alle Bohrergebnisse vorliegen und Mawson seine bisherige Ressourcenschätzung aktualisiert hat. Auch wenn es dafür keine Garantie gibt und die Aktie nach wie vor hochspekulativ bleibt, sehen wir doch weiterhin großes Aufholpotenzial bei Mawson Resources.

