Mawson Gold entdeckt acht neue Prospektionsgebiete mit Gold im mittleren dreistelligen Bereich!

Finnland blickt auf eine nahezu 150-jährige Goldhistorie zurück und verfügt auch aktuell noch über eines der größten Goldvorkommen Europas…

und genau dort, in bester Nachbarschaft zu Rio Tinto, First Quantum und Latitude Cobalt 66, besitzt die in Vancouver, Kanada beheimatete Mawson Gold (WKN: A2QA2M / TSX-V: MAW) das herausragende Vorzeigeprojekt ‚Rajapalot‘, auf dem das diesjährige Bohrprogramm bereits eindrucksvoll bewiesen hat, welches hochwertige Potenzial in dem insgesamt acht Projektgebiete umfassenden Konzessionsgebiet steckt!

Bislang ging man von einer ‚abgeleiteten‘-Mineralressource von 1,04 Millionen Unzen Gold aus. Mit den jüngsten Bohrergebnissen sieht die Welt allerdings schon wieder ganz anders aus und bestätigt eindrucksvoll, dass man womöglich gerade einmal die Spitze des Eisbergs angekratzt hat. Denn das tatsächliche Gold-Kobaltvorkommen wird weitaus größer sein als bisher angenommen!

Acht neue Gold-Kobaltgebiete mit MEGA-Gold-Gehalten!

Über eine Gesamtfläche von ca. 14x15 km außerhalb des bislang explorierten Gebietes, das die bisherige ‚abgeleitete‘ Mineralressource enthält, konnte Mawson Gold acht neue Gold-Kobalt-Prospektionsgebiete definieren. Und die Gesteinsproben geben absolut Grund zu jubeln.

Denn die hochgradigsten Proben ergaben Gold im dreistelligen Bereich, nämlich sensationelle 546 g/t, 290 g/t und 129 g/t Gold (Au)! Weitere 30 Gesteinsproben und Aufschlüsse ergaben durchschnittlich ebenfalls hochgradige 35,1 g/t Gold!

Quelle: Marwson Gold

Ivan Fairhall, CEO von Mawson Gold, ist begeistert von den wegweisenden Ergebnissen und sagte:

„Unsere Strategie in Finnland besteht nicht nur darin, die Ressourcen durch offene Erweiterungen der bekannten Ressourcenkörper zu vergrößern, sondern auch darin, neue Körper zu finden, um das Potenzial des ‚Rajapalot‘-Projekts von mehreren Millionen Unzen zu beweisen. Bevor wir in Finnland Ressourcen definierten, gaben wir bekannt, dass wir neun hochgradige Geröllfelder über zwölf Quadratkilometer erkunden würden. Wir verfügen bereits jetzt über eine Million Unzen Gold, die mit fünf dieser Geröllfelder zusammenfallen. Acht zusätzliche hochgradige Prospektionsgebiete in einem viel größeren Gebiet mit extrem hochgradigem Gold, das in Geröll und Aufschlüssen gefunden wurde – eine Seltenheit in Finnland – erweitern unseren Suchraum massiv und unterstreichen das Potenzial, unseren nachgewiesenen Erfolg bei der Entdeckung von Ressourcen in Finnland zu steigern.“

Folgearbeiten geplant!

Für Mawson Gold geht es in nächster Zeit darum, ein mögliches Bohrprogramm auf Basis geophysikalischer Untersuchungen vorzubereiten, um möglichst konkrete Bohrziele für die Zukunft genauer zu definieren. Die Arbeiten dazu laufen bereits auf Hochtouren.

Fazit:

Mit den acht neu gefundenen Prospektionsgebieten verdoppelt Mawson Gold (WKN: A2QA2M) quasi seine bisherige Mineralisierung in einem größeren und extrem hochwertigeren Gebiet. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man letztlich nur erahnen, welcher weitere Schatz auf dem ‚Rajapalot‘-Projekt noch auf seine Erkundung wartet. Anhand der aktuellen News, mit Goldfunden im hohen dreistelligen Bereich, scheint jedoch ein neues Kapitel geschrieben zu werden, an dessen Ende sowohl die bisherige Ressourcenschätzung als auch die Unternehmensbewertung neu überarbeitet werden muss.

