Mawson Gold im Höhenflug – Rekordgehalte auf ‚Sunday Creek‘!

Mit einem Gewicht von 72,01 Kilogramm und einem Gehalt von unfassbaren 2.315,5 Unzen Gold wurde im Jahr 1869 das einst größte Goldnugget der Welt gefunden.

trotzdem, dass die Maße des Nuggets mit 61 cm x 31 cm recht überschaubar waren und das Nugget nur wenige Zentimeter im Erdboden steckte, brauchte der Entdecker John Deason die Hilfe eines weiteren Goldgräbers, um das Nugget zu bergen.

Gefunden wurde das edle Gestein, das den Namen „Welcome Stranger“ erhielt, im australischen Bundesstaat Victoria. Und genau in dieser Gegend, wo sich auch die ‚Victorianischen Goldfelder‘ befinden, ist die in Vancouver, Kanada beheimatete Mawson Gold Limited (A2QA2M) mit seinem Vorzeigeprojekt ‚Sunday Creek‘ tätig.

Dass der dortige Boden immer noch extrem goldhaltig ist, zeigen u.A. auch die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen auf eindrucksvolle Weise, bei denen sich manch einer vor Verwunderung die Augen reiben dürfte!

MDDSC025 - ein Volltreffer mit Rekordgehalt!

Mit einem Gehalt von 12,4 g/t Gold und 3,6 % Antimon über eine Länge von 11,7 m, einschließlich 41,4 g/t Gold und 12 % Antimon über 3 m sowie 14,3 g/t Gold und 4,4 % Antimon über 0,5 m übertraf das Bohrloch MDDSC025 alle bisherigen Bohrresultate und markierte damit neue Bestmarken, die mit einer vertikalen Tiefe von 320 m die tiefste, bisher eingebrachte Bohrung darstellt.

Ebenfalls von Erfolg gekrönt war die Bohrung mit der Nummer MDDSC024, welche mit 1,1 g/t Gold und 0,3 % Antimon über eine Länge von 5 m seine Mineralisierung offenbarte.

Quelle: Mawson Gold

Absolut begeistert von den aktuellen Bohrergebnissen sowie dem Projektgebiet selbst zeigt sich auch Michael Hudson, Executive Chairman von Mawson Gold, der noch ergänzend verdeutlichte:

„‚Sunday Creek‘ ist eine der besten Entdeckungen im Rahmen der modernen Renaissance der ‚Victorian Goldfields‘. Unsere bisher tiefste Bohrung auf dem Projekt hat die höchsten Gehalte und Mächtigkeiten, die wir je gesehen haben, geliefert. Die Mineralisierung ist in der Tiefe nach wie vor offen und das System setzt sich 10 Kilometer weiter östlich fort und umfasst historische Minen. In diesen Bereichen wurden bisher noch nie Bohrungen zur Überprüfung niedergebracht.“

‚Spin-out‘ voraus - Australien-Projekt auf Kurs!

Mächtig vorwärts geht es auch mit dem geplanten ‚Spin out‘ des australischen Projekts in ein neues, an der Australian Stock Exchange (ASX) gehandeltes Unternehmen. Dazu hat die ASX ganz aktuell grünes Licht gegeben, die Assets unter das Dach der Southern Cross Gold Pty ltd vereinen zu dürfen und Mawson Gold dazu die entsprechende Unterstützung zugesagt.

Im nächsten Schritt wird Southern Cross Gold in die Phase der vorbörslichen Privatplatzierung eintreten, um die weitere Exploration, die Bohrungen, das Betriebskapital und die Kosten für den Börsengang in Australien durch erfahrene und professionelle Investoren zu finanzieren.





Fazit:

Mawson Gold (A2QA2M) hat mittlerweile 26 Bohrungen über rund 6.450 m abgeschlossen und dabei, bis auf ganz wenige Ausnahmen, absolute Spitzenergebnisse getroffen, welche die erwartete Bodengeologie um ein Vielfaches übertroffen haben!

Die Bohrungen auf ‚Sunday Creek‘ werden direkt im Januar 2022 fortgesetzt, wobei diese durch die Integration von ‚LidAR‘-Messungen, Bodenproben, Gesteinssplittern und geophysikalischen Daten erweitert werden sollen.

Insgesamt ist Mawson Gold ein bemerkenswertes Unternehmen, welches mit seinen beiden Projekten in Finnland und Australien zwei sensationelle Asse im Ärmel hat. Mit einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich 25,6 Millionen Euro scheint der Markt den Wert bisher allerdings noch nicht verstanden zu haben. Die Fülle an positiven Nachrichten, die regelmäßig von Mawson Gold veröffentlicht werden, sollten jedoch schon sehr bald dazu führen, dass die Aktie auch vom Radar größerer Investoren erfasst wird. Und spätestens dies dürfte den Kurs dann dorthin befördern, wo er hingehört – viel weiter nach oben!

