Mawson Gold - Erfolgreicher Spin-out und Privatplatzierung lassen die Kasse klingeln!

Exploration kostet Geld – keine Frage! Aber dadurch werden Werte geschaffen! Vor allem kleinere Gesellschaften haben Schwierigkeiten Kapital am Markt einzusammeln. Nicht aber Mawson Gold!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

um die Arbeiten auf seinen Prospektionsgebieten umfangreich und mit neuester Technik durchführen zu können bedarf es Geld und Expertise! Und genau über diese beiden nötigen Eigenschaften, und diese sogar noch in Kombination mit Weltklasseprojekten, verfügt Mawson Gold (WKN: A2QA2M), die zum einen in Finnland und zum anderen im goldträchtigen Australien aktiv ist!

Laut der neuesten Pressemeldung konnte das Unternehmen im Rahmen eines ‚Spin-offs‘ eine Privatplatzierung durchführen und annähernd 2,73 Mio. AUD bei Investoren einwerben. Dazu wurden 17.031.250 Stammaktien zum Ausgabepreis von jeweils 0,16 AUD für die Ausgliederung der neuen, australischen Firma Southern Cross Gold Pty Ltd. begeben, womit sich Mawson Golds Barbestand innerhalb nur weniger Wochen um komfortable 8 Mio. CAD erhöht hat.

Southern Cross – es geht schon es los!

Mit frischem Kapital und TOP-Projekten im Rücken geht es sofort auch schon für Southern Cross mächtig vorwärts, denn bekanntlich wird Mawson Gold sein australisches Minenportfolio, zu dem insbesondere das hochgradige ‚Sunday Creek‘-Projekt in Victoria, das ‚Mt Isa‘-Projekt in Queensland, die ‚Redcastle‘- und ‚Whroo‘-Joint-Ventures in Victoria sowie die strategische 10 % Beteiligung an Nagambie Resources Limited in die neue Gesellschaft ausgegliedert.

Verplant ist der Großteil des eingenommenen Kapitals schon für die weiteren Explorationsarbeiten, auch in Form von Diamantbohrungen sowie der Finanzierung des bevorstehenden Börsengangs der neuen Firma. Damit werden nicht nur die australischen Assets schnellst- und bestmöglich vorangetrieben, sondern zudem schon kurzfristig Werte für die Aktionäre geschaffen!

Ivan Fairhall, CEO von Mawson Gold, ist begeistert vom Ergebnis der Privatplatzierung und sagte:

„Wir freuen uns sehr über den gelungenen ‚Spin-out‘ und auch darüber, dass wir neben unserer 84,62 %igen Beteiligung an Souterhn Cross jetzt auch noch die finanziellen Mittel haben, um dieses Jahr mindestens vier Projekte zu bebohren. Southern Cross wird mit rund 17,5 Mio. AUD bewertet und wirft damit ein Licht auf die Qualität unserer australischen Vermögenswerte, wobei die Ausgliederung ein finanziell und operativ unabhängiges, dezidiertes Kapitalmarktvehikel hervorbringt, das ideale Bedingungen schafft, um den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Mawson wird seinen Fokus auf die Exploration- und Erschließung der Finnland-Projekte verdoppeln, unterstützt durch unsere Gold-Kobalt-Entdeckung ‚Rajapalot‘, die bereits mehr als 1 Million Unzen Goldäquivalent in der ‚abgeleiteten‘-Ressource enthält und auch die siebtgrößte Kobaltressource der Europäischen Union darstellt. Allein dafür haben wir eine 8 km Bohrkampagne in Arbeit, die bereits im zweiten Quartal fertiggestellt werden soll.“

Auch der Executive Chairman von Mawson Gold Michael Hudson, der zugleich auch designierter Geschäftsführer von Southern Cross ist, äußerte sich sehr positiv über die neue Firma als er sagte:

„Die ‚Victorianischen Goldfelder‘ sind eine ‚Tier-1‘-Goldadresse mit einem bedeutenden Stammbaum. Der Weckruf der ‚Victorian Goldfields‘ wurde in jüngster Zeit durch die ‚Fosterville‘-Goldmine von Kirkland-Gold gefestigt, die als die hochgradigste Untertagemine der Welt zählt und im Jahr 2020 global unter den Top 10-Produzenten rangiert.

Southern Cross beherbergt sogar drei der historischen ‚Epizonal‘-Goldfelder in Victoria und ist eine der besten Entdeckungen, die in der modernen Renaissance gemacht wurden. Unsere jüngsten Bohrergebnisse lieferten zum Beispiel 41,4 g/t Gold und 12 % Antimon über 3,0 m innerhalb eines Bereichs mit 12,4 g/t Gold und 3,6 % Antimon über 11,7 m, im Bereich ‚Sunday Creek‘. Schon jetzt fiebern wir gespannt dem Southern Cross Börsengang an der ASX entgegen, um dann noch viele weitere Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.“

https://www.youtube.com/watch?v=OkfMXG290Tg&t=23s

Fazit:

Mawson Gold (WKN: A2QA2M) macht einfach Spaß. Denn kaum ein Unternehmen erfreut seine Aktionäre so regelmäßig mit immer wieder spektakulären News, sowohl von der Explorationsfront als auch bei Neuentdeckungen mit hochkarätiger Mineralisierung. Ganz nebenbei läuft noch der geplante Börsengang der neuen Gesellschaft Southern Cross absolut nach Plan und spült schon vorab fast 2,75 Mio. AUD in die Kasse. In diesem Zusammenhang sollte man übrigens noch wissen, dass die Aktien-Emission mehrfach überzeichnet war und nur ein Viertel des insgesamt eingesammelten Kapitals von 8 Mio. CAD entspricht. Es läuft also phänomenal rund, bei Mawson Gold, weshalb es eigentlich nur eine Frage von kurzer Zeit sein sollte, bis der Aktienkurs wieder in Richtung seiner alten Höchststände abhebt, die mehr als 300 % über dem derzeitigen Niveau liegen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



