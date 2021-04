Masterplast Nyrt.: Starke Zahlen!

∎ Masterplast meldete starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2020 und übertraf die Erwartungen bei vielen Schlüsselkennzahlen. Der Konzernumsatz stieg auf 122,7 Mio. € (107 Mio. € in 2019, +15 %), das EBITDA stieg um 48 % und PAT (Gewinn nach Steuern) um 31 % im Jahresvergleich. Haupttreiber waren die verbesserten Umsätze im Bau- und dem neu hinzugekommenen Gesundheitsbereich.

∎ Trotz eines mittel- bis langfristig positiv zu erwartenden Effekts auf dem Baumarkt wird das richtige Timing bei der Erschließung anderer Märkte und Produktkategorien entscheidend für die Verbesserung der Performance sein.

∎ Angesichts der Eigentümerstruktur des Unternehmens, bei der ca. 58% der Aktien dem Vorstand und dem Management gehören, können die Minderheitsaktionäre eine langfristig nachhaltige Strategie und ein eigentümerorientiertes Management erwarten.

∎ Ab Juli 2020 hat das Unternehmen sein neues Werk in Aschersleben, Deutschland, in Betrieb genommen und mit Investitionen in den Gesundheitssektor begonnen. Dies trägt zur Steigerung des EBITDA und der EBIT-Marge im Jahr 2020 bei.

∎ Masterplast hat sich historisch mit einem konstant starken operativen Cashflow bewährt, der mit der Aufnahme des Betriebs im Healthcare-Bereich weiter verbessert werden soll. Projektstart folgt für die Produktion von Glasfasergeweben in Subotica.

∎ Am Firmensitz wird eine neue Produktionsanlage für COVID 19-ähnliche Vliese für medizinische Schutzkleidung, Mundschutz und andere Hygienegeräte, die im Gesundheitswesen zum Pandemieschutz eingesetzt werden, errichtet.





1 Firmenprofil

Masterplast Nyrt. ist ein junges und führendes europäisches Unternehmen im Industriesektor. Obwohl das Unternehmen erst 23 Jahre alt ist, ist es dem Unternehmen gelungen, von seiner einzigen Tochtergesellschaft in Székesfehérvár, Ungarn, zu weiteren Tochtergesellschaften der Gruppe in 8 verschiedenen Ländern zu wachsen: Slowakei, Rumänien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Ukraine, Polen und zuletzt Deutschland. Zusätzlich zu diesen direkten Tochtergesellschaften arbeitet das Unternehmen mit über 6000 Partnern zusammen, die die Präsenz seiner Produkte in 41 Ländern ausgleichen.





Produkte

Masterplast produziert eine Vielzahl von Produkten, die in 6 verschiedene Produktkategorien unterteilt sind: Fassadenisolationssysteme, Dachunterlagen und Zubehör, Trockenbausystemelemente, Wärme-, Schall- und Wasserdämmstoffe, Bauzubehör und industrielle Anwendungen. Diese 6 Produktkategorien können am Ende in weitere 17 Produktgruppen unterteilt werden für 2000 Produkte. Hinzu kommen der Betrieb im Healthcare-Bereich. Zu nennen ist der Projektstart für die Produktion von Glasfasergeweben in Subotica. Am Firmensitz wird eine neue Produktionsanlage für COVID 19-ähnliche Vliese für medizinische Schutzkleidung, Mundschutz und andere Hygienegeräte, die im Gesundheitswesen zum Pandemieschutz eingesetzt werden, errichtet.





Start des Projekts bei der Tochtergesellschaft MASTERPLAST YU D.o.o.

In Bodrogvarija bei Subotica beginnt die Firma ein Projekt mit der Subvention des ungarischen Staates. Es handelt sich um eine weitere Entwicklung der Produktion von Glasfasergeweben.

Der bestehende Web- und Beschichtungsmaschinenpark wird modernisiert und es wird eine moderne Lagerbasis und eine Vorfertigungsabteilung eingerichtet. Mit diesen neuen Maschinen mit deutscher Technologie wird die Gruppe in der Lage sein, Produkte in Premiumqualität zu produzieren und zu liefern. Die Finanzierung des 7,6-Millionen-Euro-Projekts ist zu 25 % mit Eigenmitteln aus dem

Wachstumsanleihen-Programm hinterlegt. 39 Prozent stammen von der Stiftung Prosperitati (ca. EUR 3 Mio., eine nicht rückzahlbare staatliche Unterstützung) und für den verbleibenden Teil nutzt die MASTERPLASR YU D.o.o. einen Bankkredit. Die Bauarbeiten werden in den nächsten Wochen beginnen und die Produktion soll Anfang 2022 starten.

Die Stiftung Prosperitati schloss am 8. Januar 2021 einen Zuschussvertrag mit MASTERPLAST YU D.o.o. Mit der Umsetzung des Projekts soll die Produktion des Glasgewebes der Gruppe auf 150 Mio. m2 / Jahr steigen, was die Masterplast Gruppe zum zweitgrößten Hersteller von Glasgewebe in Europa und zum drittgrößten in der Welt macht.

Outlook

Obwohl Masterplast ein mitteleuropäischer Akteur ist, hat sich das Unternehmen zu einem globalen Unternehmen entwickelt, da der kombinierte Umsatz aus allen Exportländern höher ist als in jedem einzelnen Markt, mit Ausnahme des Heimatmarktes.



Zu Europa und in Bezug auf die aktuelle Pandemie kommentierte S&P Global am 16. Juni 2020, dass sie einen Rückgang der Umsätze in der Branche um 15 % bis 20 % auf Jahresbasis erwarten. Das Niveau vor der Pandemie sollte bis Ende 2022 wieder erreicht werden. Laut S&P sorgt der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen in der Region für eine schnellere Erholung in diesem Sektor, während Wohn- und Geschäftshäuser länger brauchen könnten. Das Renovierungssegment, das auch für Masterplast wichtig ist, sollte 2021 Anzeichen einer Erholung zeigen, da die kollektiven Anstrengungen für umweltfreundliches Wohnen beginnen, ihre Wirkung zu zeigen.





Bewertung

Zur Bewertung von Masterplast Nyrt. haben wir ein traditionelles DCF-Modell verwendet, aus dem sich ein 12-Monats-Kursziel für die Aktie von 4.876 HUF ableitet. Verglichen mit dem aktuellen Marktniveau entspricht dies einem Kurspotenzial von ca. 90%.

Begründung

- Für dieses Jahr übertraf der Umsatz die Erwartungen (+15%), da die positive Entwicklung in Q4 & Q3 nicht nur im Bausektor, sondern auch durch die Inbetriebnahme des deutschen Standorts Masterplast Nonwoven, der den Gesundheitsmarkt bedient, mehr Umsatz einbrachte und die Margen verbesserte. Für das kommende Jahr erwarten wir ein weiteres Jahr mit solidem Wachstum, wobei die Segmente Bau/Isolierung und Gesundheitswesen die beiden Haupttreiber sind.

- Auch in Verbindung mit dem neuen Segment erwarten wir, dass das Unternehmen seine Margen sowie den Lagerumschlag schrittweise verbessern wird, wenn das Healthcare-Segment expandiert und mehr Relevanz für Masterplast gewinnt.

- Das Unternehmen hat eine zweite Anleihe in Höhe von 18 Millionen Euro für Investitionen und potenzielle Akquisitionen begeben.

Dr. Kalliwoda Research GmbH, Analyst: Dr. Norbert Kalliwoda