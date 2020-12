Masterplast Nyrt. - Ein Hidden Player für Baumaterialien in CEE

∎ Aufgrund der hohen Betriebseffizienz hat Masterplast eine führende Position im Baustoffbau eingenommen und sich darauf konzentriert, eine breite Produktpalette in 6 Kategorien anzubieten, wobei Wärmedämmsysteme sowie Dachfolien und Zubehör am wichtigsten sind.

∎ Trotz der erwarteten mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf den Baumarkt wird der richtige Zeitpunkt für die Erkundung anderer Märkte und Produktkategorien entscheidend für die Verbesserung der Unternehmensleistung sein.

∎ Angesichts der Eigentümerstruktur des Unternehmens, in dem rund 58% der Aktien dem Vorstand und dem Management gehören, können Minderheitsaktionäre eine langfristige nachhaltige Strategie und ein eigentumsorientiertes Management erwarten.

∎ Ab Juli 2020 hat das Unternehmen in seinem neuen Werk in Aschersleben den Betrieb aufgenommen und begonnen, in den Gesundheitssektor zu investieren. Dies trägt zur Steigerung des EBITDA und der EBIT-Marge im Jahr 2020 bei.

∎ Masterplast hat sich in der Vergangenheit mit einem konstant starken operativen Cashflow bewährt, der mit Beginn der Geschäftstätigkeit im Gesundheitswesen weiter verbessert werden soll.





1 Firmenprofil

Masterplast Nyrt. ist ein junges und führendes europäisches Unternehmen im Industriesektor. Obwohl das Unternehmen erst 23 Jahre alt ist, ist es dem Unternehmen gelungen, von seiner einzigen Tochtergesellschaft in Székesfehérvár, Ungarn, zu weiteren Tochtergesellschaften der Gruppe in 8 verschiedenen Ländern zu wachsen: Slowakei, Rumänien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Ukraine, Polen und zuletzt Deutschland. Zusätzlich zu diesen direkten Tochtergesellschaften arbeitet das Unternehmen mit über 6000 Partnern zusammen, die die Präsenz seiner Produkte in 41 Ländern ausgleichen.





Produkte

Masterplast produziert eine Vielzahl von Produkten, die in 6 verschiedene Produktkategorien unterteilt sind: Fassadenisolationssysteme, Dachunterlagen und Zubehör, Trockenbausystemelemente, Wärme-, Schall- und Wasserdämmstoffe, Bauzubehör und industrielle Anwendungen. Diese 6 Produktkategorien können am Ende in weitere 17 Produktgruppen unterteilt werden für 2000 Produkte.





Produktion

Während der Produktion in den oben genannten Ländern war die Produktion vor dem Erwerb des deutschen Standorts auf drei Standorte konzentriert, zwei in Ungarn, Kál und Sárszentmihály sowie einen weiteren in Subotica, Serbien. Wie von einer effizienten Produktionsfirma zu erwarten, konzentriert sich jeder Produktionsstandort auf bestimmte Produktlinien. Das Unternehmen beschäftigt in ihren Produktionssparten rd. 600 Mitarbeiter.









Bewertung

Zur Bewertung von Masterplast Nyrt. Haben wir ein traditionelles DCF-Modell verwendet, das ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 1.999 HUF ableitet. Gegenüber dem aktuellen Marktniveau entspricht dies einem Aufwärtstrend von rund 65%.





Begründung

Angesichts der Relevanz der Finanzprognose für diese Methode sind einige wichtige Punkte zu erwähnen, die unsere Erwartungen an die Branche sowie die Leistung des Unternehmens betreffen.

• Für dieses Jahr erwarten wir eine Umsatzsteigerung von ca. 12% angesichts der positiven Leistung im dritten Quartal nicht nur im Bausektor, sondern auch aufgrund der Inbetriebnahme des deutschen Standorts Masterplast Nonwoven. Dieses Agieren im Gesundheitsmarkt führt zu mehr Umsatz und zu einer Verbesserung der Margen. Für das folgende Jahr erwarten wir ein langsameres Wachstum, da dann die Auswirkungen der Pandemie die Branche voraussichtlich treffen werden. Dies geht aus verschiedenen zuvor diskutierten Quellen sowie unseren eigenen Schätzungen hervor. Das Segment Gesundheitswesen wird maßgeblich zum Umsatzwachstum beitragen.

• Auch im Zusammenhang mit dem neuen Segment erwarten wir, dass das Unternehmen seine Margen sowie seinen Lagerumschlag schrittweise verbessern wird, wenn das Gesundheitssegment expandiert und für Masterplast an Relevanz gewinnt.

• Die Bilanzausweitung im Jahr 2020 ist vor allem auf die Investition in das deutsche Werk zurückzuführen.

• Das Unternehmen plant die Emission einer zweiten Anleihe in Höhe von 18 Mio. EUR für Kapitalinvestitionen und potenzielle Akquisitionen.

• Aufgrund fehlender Informationen war es nicht möglich, das genaue Beta für das Unternehmen zu berechnen. Als Lösung haben wir vergleichbare Unternehmen untersucht, um ein durchschnittliches Beta ohne Hebel zu finden, das dann in unserem Modell auf Masterplast angewendet werden kann.