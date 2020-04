Massive Abflüsse aus Rentenfonds im März

Nach ersten Auswertungen der Fondsanalysten von Morningstar haben Anleger in Europa bis zum 27. März Rentenfondsanteile im Gegenwert von mehr als 85 Milliarden Euro zurückgegeben. Der bisherige Negativrekord lag im Oktober 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, bei 53,5 Milliarden Euro. In den Daten sind 83 Prozent der Rentenfonds enthalten. Damit muss für den Gesamtmarkt noch von höheren Rückgaben ausgegangen werden, zumal auch Mischfonds, die in Anleihen investieren, Abflüsse von 23,5 Milliarden Euro zu verzeichnen hatten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.