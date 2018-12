Das Martingale System – lohnt sich die riskante Investment-Methode?

Im Investment-Bereich gibt es eine große Anzahl an Investitionsmethoden, mit welchen Anleger ihr Portfolio erweitern und Gewinne einfahren können. Eine riskante aber dennoch faszinierende Möglichkeit ist das Investieren nach dem Martingale-System. Dieses setzt voraus, dass der Anleger seine Investitionen kontinuierlich erhöht – und zwar immer dann, wenn Verluste eingefahren werden. Wieso ist das Martingale-System so riskant und lohnt es sich tatsächlich, diese Methode beim Investitieren zu verwenden?

Die Anzahl der Aktienfondsanleger in Deutschland lag laut Statista 2017 bei 7,168 Millionen Menschen. Damit sind der Aktienmarkt und Formen der Anlage beliebter als es zunächst womöglich den Anschein hat. Viele der privaten Investoren setzen auf klassische Strategien wie das Kaufen von Wertpapieren großer Firmen wie Bayer, wenn diese einen baldigen Gewinn versprechen. Da Menschen von Natur aus risikoscheu sind, fährt ein Großteil der Anleger damit sehr gut. Das Martingale-System hingegen wirft die Intuition ad absurdum und konzentriert sich nur auf eines: die Mathematik. Die Hauptidee der von Paul Pierre Levy im 18ten Jahrhundert erfundenen Methode basiert darauf, dass man bei einer Investition nicht immer verlieren kann. Wer logisch investiert, muss folglich früher oder später einen Gewinn einfahren. Die mathematisch begründete Schlussfolgerung lautet: Nach jedem Verlust sollte die Investitionssumme erhöht werden. Zum Beispiel: Bei Aktienkauf Nummer Eins setzt der Investor 1.000 Euro. Bringt der Kauf Verluste, wird die Investitionssumme daraufhin beim Kauf Nummer Zwei auf 2.000 Euro erhöht. Sobald Gewinn abgeworfen wird, kann dieser Betrag auch in die andere Richtung variiert werden. Warum diese Methode riskant ist: Bei seiner Berechnung ging Paul Pierre Levy von einer 50 / 50 Chance von Gewinn und Niederlage aus. Bei den meisten spekulativen Anlagemethoden kann die Chance auf Gewinn jedoch nicht akkurat eingeschätzt werden. Deshalb stellen Infoblätter wie Kapitalanlage-Welt hauptsächlich weitverbreitete Anlageformen vor. Und aus demselben Grund setzen besonders unerfahrene Anleger auf die dort genannten Varianten Tagesgeld, Festgeld und sichere Aktien.

Lohnt es sich also, Martingale als Anlagestrategie zu verwenden? In den meisten Fällen lautet die Antwort nein. Dennoch ist es unter manchen Umständen möglich, mithilfe des Martingale-Systems Gewinn zu erwirtschaften – die mathematische Erklärung findet sich bei mql5. Für ein allgemeines Verständnis der Strategie sollte man den Blick auf weitere Einsatzgebiete der Methode richten. Diese wird nicht umsonst häufig mit Casinos in Verbindung gebracht. Levys Theorie lässt sich – vom Erfinder erwünscht – nämlich auch auf das Glücksspiel anwenden. Bei Spielen wie Poker, Roulette oder Blackjack kann der Spieler ebenfalls verschiedene Strategien wählen und so mit höherem oder geringerem Risiko spielen. Wie Betway präzise erklärt, können gerade bei Roulette sowohl die Martingale-Methode als auch das Labouchere-System und die D’alembert-Methode eingesetzt werden. Beim Glücksspiel hat das Haus stets einen Vorteil, doch mit der richtigen Taktik können Spieler ihre Chancen auf Gewinne maximieren.

Und genauso funktioniert auch der Aktienkauf. Wer beispielsweise Aktien von VW, Daimler oder BMW kauft, kann seine Chance auf Gewinn erhöhen, indem die Zukunftspotentiale der Papiere genau analysiert werden. Die drei genannten Hersteller werden aktuell von amerikanischen Strafzöllen bedroht. Falls diese nicht erhoben werden, werden die Aktien jedoch in kurzer Zeit stark steigen. Erfahrene Anleger analysieren die Situation genau und kaufen mit Blick auf die Zukunft. Man sollte immer davon ausgehen, dass manche Käufe nicht ausbezahlen werden. Erfolgreiche Investitionen können dies jedoch wieder ausgleichen.

Auch wenn es um die Investition in große Firmen geht, greift das oben beschriebene Martingale-Prinzip. Zum Beispiel: Die deutsche Telekom hat einen monatlichen Börsenumsatz von 2,4 Milliarden Euro. Daimler liegt bei 5,0 Milliarden Euro pro Monat und Siemens sogar bei 5,2 Milliarden, wie Gevestor verrät. Die Aktien sind damit relativ sicher und der Einsatz des Martingale-Systems daher von Vorteil. Denn es ist beinahe sicher, dass zumindest eine der genannten Firmen in Zukunft an Wert zunehmen wird. Wer risikofreudiger ist, könnte durch die errechnete Methode also tatsächlich Erfolg haben. Jedoch ist dies nur erfahrenen Anlegern zu empfehlen. Das Martingale-Systems kann auch bei privaten Investitionen greifen: Beispielsweise Business Angels konnten so ihren Return of Investment beim Kauf junger Startups maximieren. Unerfahrenen Anlegern ist jedoch empfehlt, Wert auf die Sicherheit des eigenen Depots zu legen.

Das Martingale-System ist eine riskante Anlagestrategie, welche nur von erfahrene Investoren benutzt werden sollte. In manchen Fällen kann durch dieses System ein hoher Gewinn erwirtschaftet werden. Wer jedoch Wert auf Sicherheit im Aktienkauf legt, sollte sich eher auf Ratgeber wie „Intelligent investieren“ von Benjamin Graham fokusieren. Das Prinzip des Martingale-Systems sollte man jedoch für viele Situationen im Kopf behalten – denn Mathematik lügt bekanntlich nicht.