Martin Currie erreicht zum vierten Mal in Folge höchste Punktzahl im PRI-Rating

Aktienspezialist Martin Currie wird von der Principles for Responsible Investment Association (PRI) für seinen übergreifenden ESG-Ansatz im vierten Jahr in Folge mit einem A+ bewertet.

Julian Ide, CEO von Martin Currie: „Wir freuen uns, von der PRI wieder die höchstmögliche Bewertung in allen Kategorien erhalten zu haben, ist sie für uns doch eine weitere Anerkennung für unsere Leistungen in den Bereichen Stewardship, ESG und nachhaltiges Investieren.“

Die PRI informiert in ihrem jährlichen Bericht, welche Fortschritte in Bezug auf verantwortungsbewusste Investitionen und ESG-Engagements gemacht wurden. Martin Currie, aktiver Aktienspezialist mit einem verwalteten Vermögen von 13,8 Milliarden US-Dollar, erreichte zum vierten Mal in Folge die höchste Bewertung (A+) in allen drei Kategorien „Strategie & Unternehmensführung“, „Börsennotierte Aktiengesellschaften“ und „Aktive Eigentümerschaft“ sowie in den zugrunde liegenden Elementen jeder Kategorie. Damit liegt das Unternehmen über den Medianwerten der Branche. Martin Currie erhielt die volle Punktzahl unter anderem für das Screening börsennotierter Aktien, für die Ausübung des Stimmrechts und das individuelle Engagement bei investierten Unternehmen.

David Sheasby, Leiter Stewardship und ESG bei Martin Currie: „Wir konnten unsere ESG-Aktivitäten im vergangenen Jahr mit der Entwicklung eines unternehmenseigenen Ratingsystems und einer stärkeren Konzentration auf die Szenarioanalyse erheblich verbessern. Dennoch suchen wir ständig weiter nach neuen Ansätzen, wie zum Beispiel der Analyse des Carbon Value-at-Risk (CVaR) durch ein selbst entwickeltes Kohlenstoff-Sensitivitätsmodell und einem Projekt zur Abbildung der Unternehmensanalyse anhand der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

