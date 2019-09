Der DAX steigt auch ohne Zutun der Mehrheit der hiesigen Anleger. Was deutsche Aktien nach Ansicht von Verhaltensökonom Goldberg in eine komfortablere Lage bringt.

Zusammenfassung

Für Joachim Goldberg sind es weiterhin eher die Kurse, die Anleger zum Handeln bringen, weniger fundamentale Ereignisse und Indikatoren. So sind 7 Prozent der von uns befragten professionellen Investoren seit vergangenen Mittwoch short gegangen, obwohl der DAX deutlich zugelegt hat. Mit 4 Prozent kam die Mehrheit von der Seitenlinie. Der Sentiment-Index dieser Gruppe steht nun bei -5 Punkten im pessimistischen Bereich unter Null. Die privaten Anleger haben sich kaum bewegt, waren aber zuvor schon deutlich pessimistischer – was sie auch angesichts steigender Preise in Bedrängnis gebracht haben dürfte – und äußern mit -2 Punkten eine ähnliche Skepsis.

Der Verhaltensökonom nimmt an, dass die hiesigen, mittelfristig orientierten Anleger von den Kursgewinnen überrascht worden sind. Als Käufer vermutet er langfristiges Kapital aus dem Ausland. Insgesamt seien es "stimmungstechnisch positive Nachrichten für den DAX, da die neuen Bären im Falle eines Rücksetzers wieder als Käufer auftreten werden". Als Unterstützung nennt er den Bereich von 11.800 und 11.850 Punkte.

4. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Und plötzlich war es ein Plus von 3,3 Prozent. Um so viel konnte der DAX (im Punktvergleich) seit unserer Stimmungserhebung vom vergangenen Mittwoch zulegen. Ein bemerkenswertes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die großen Risiken an den Finanzmärkten keineswegs ausgeräumt sind. Sei es die Situation in Großbritannien rund um dem Brexit, die sich mit der gestrigen Abstimmungsniederlage von Premierminister Boris Johnson im britischen Unterhaus keineswegs geklärt hat. Oder auch der US-chinesische Handelsstreit, bei dem es nicht voranzugehen scheint. Ganz zu schweigen von berechtigten oder unberechtigten Rezessionsängsten, die die Akteure an den Finanzmärkten umtreiben.

Oder hat die Tatsache, dass die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries während wir schreiben wieder zwei Basispunkte über derjenigen von US-Staatsanleihen mit Laufzeit von zwei Jahren liegt, für Entwarnung gesorgt? Zur Erinnerung: Ein negativer Renditeabstand zwischen US-Anleihen mit diesen beiden Laufzeiten, also eine inverse Zinsstrukturkurve, gilt vielerorts als Vorbote einer Rezession. Und nun, da dieser sogenannte „Spread“ wieder leicht positiv ist, sollen mit einem Male alle Wachstumssorgen wie weggeblasen sein? Dabei war doch gestern noch der wichtige Stimmungsindikator, der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in den USA, unter die wichtige Schwelle von 50 Indexpunkten, der Trennlinie zwischen wirtschaftlicher Expansion und Schrumpfung, gefallen. Besonders besorgniserregend: der Rückgang bei den neuen Aufträgen.

All diese Vorbehalte mögen auch die von uns wöchentlich befragten institutionellen Investoren bei ihren jüngsten Transaktionen geleitet haben. Denn deren Stimmung hat sich seit vergangenem Mittwoch, gemessen an unserem Börse Frankfurt Sentiment-Index, um 10 Punkte auf einen Stand von -5 Punkte verschlechtert. Dabei dürften die zugrundeliegenden neuen bearishen Engagements nicht nur wegen vieler ökonomischen Risiken und Bedenken vorgenommen worden sein. Auch das mittlerweile relativ attraktive Kursniveau für derartige Engagements mag insgesamt 7 Prozent aller Befragten – zu ihnen zählen fast zu gleichen Teilen ehemalige Optimisten wie vormals neutral eingestellte Akteure – bewogen haben.

Langfristige Nachfrage unterstützt DAX

Etwas unangenehmer dürfte sich die Situation derzeit für einen Teil der Privatanleger darstellen, die sich nun bereits zum sechsten Mal hintereinander pessimistisch zeigen. Zumindest einem Teil dieses Panels dürfte der Kursanstieg des DAX während der vergangenen Handelstage nicht besonders geschmeckt haben. Dies wird auch daran erkennbar, dass sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index der Privatanleger nur unwesentlich um einen Punkt auf einen Stand von -2 abgeschwächt hat. Mit anderen Worten: Aufgelaufene Buchverluste werden anscheinend überwiegend ausgesessen.

Die jüngste Entwicklung bei der Anlegerstimmung zeigt, dass der Kursanstieg des DAX, der vielerorts als überraschend angesehen wurde, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf heimische Nachfrage zurückzuführen ist. Im Gegenteil: Ein Teil der institutionellen Investoren hat sich mit bearishen Engagements auf der anderen Seite, also als Abgeber positioniert. Und diese Verkäufe haben auf jeden Fall nicht gereicht, um den DAX sichtbar in Bedrängnis zu bringen. Damit drängt sich der Verdacht auf, dass auf der Käuferseite langfristiges Kapital, wahrscheinlich aus dem Ausland, aktiv gewesen sein dürfte. Dafür spricht auch die nicht ganz einfach zu belegende positive Entwicklung des DAX.

Auch wenn der Pessimismus bei privaten und institutionellen Investoren derzeit ähnlich hoch ist, fällt er jedoch in der relativen Betrachtung über den Zeitraum von drei und sechs Monaten nicht aus dem Rahmen. Aber unter dem Strich sind dies stimmungstechnisch positive Nachrichten für den DAX, da die neuen Bären im Falle eines Rücksetzers wieder als Käufer auftreten werden – möglicherweise bereits zwischen 11.800 und 11.850 Zählern.

4. September 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Sentiment-Index institutioneller Anleger



Bullish

Bearish

Neutral

Total

37%

42%

21%

ggü. letzter Erhebung

-3%

+7%

-4%



DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.070 (+390 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -5 Punkte (Stand Vorwoche: +5 Punkte)

Sentiment-Index privater Anleger



Bullish

Bearish

Neutral

Total

39%

41%

20%

ggü. letzter Erhebung

+0%

+1%

-1%



DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.070 (+390 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -2 Punkte (Stand Vorwoche: -1 Punkt)

