Aktien fallen, Anleger wechseln auf die Bärenseite, was sich als riskante Strategie entpuppen könnte.

Zusammenfassung

Der DAX fällt und die mittelfristig orientierten Anleger verkaufen ihre Aktien. 5 Prozent der institutionellen Anleger und 7 Prozent der privaten sind seit vergangenem Mittwoch aus DAX-Titeln ausgestiegen. Und zumindest die Profis sind direkt ins Bärenlager gewechselt. Ihr Sentiment-Index steht genau auf der Nulllinie, der der Privaten ist von niedrigerem Niveau auf -7 Punkte gefallen.

Echte Skepsis oder Gewinnmitnahmen? Eher letzteres vermutet Verhaltensökonom Joachim Goldberg, verbunden mit der Hoffnung, auf niedrigerem Niveau wieder einsteigen zu können, vermutlich ab 11.900 Punkten. Für Goldberg eine riskante Strategie, denn er vermutet, dass der DAX bei einem erneuten Anstieg auf die bisherigen Jahreshochs, „dort nicht noch einmal Halt auf seiner Reise nach oben machen wird,“, sprich die Skeptiker von heute hinterherlaufen müssten.

26. Juni 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Im Großen und Ganzen lässt sich behaupten, dass zuletzt vor allen Dingen die geldpolitische Linie der US-Notenbank die Finanzmärkte, abseits aller sonstigen Erwägungen, in ihren Bann gezogen hat. Und davon haben die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks zumindest bis zum Ende der vergangenen Woche profitiert. Obgleich die Fed den Leitzins unverändert gelassen hatte, wurde in ihrem Statement und auch in den Projektionen so etwas wie eine geldpolitische Wende deutlich. Während die Notenbank praktisch so wenig wie möglich und verbal nur so viel wie nötig getan hatte, blieben die Erwartungen der Marktteilnehmer an US-Zinssenkungen in diesem Jahr ausgesprochen hoch. Mit anderen Worten: Die Märkte gehen mehrheitlich immer noch davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt drei Zinsschritte à 25 Basispunkte anstehen – die Futures-Märkte hatten dafür bis gestern eine Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent eingepreist. Und es gab bis gestern nicht wenige, die sogar insgeheim auf eine Zinssenkung von 50 Basispunkten bei der nächsten Notenbanksitzung Ende Juli spekulierten. Indes: Derart überzogenen Spekulationen erteilte gestern sogar das wohl taubenhafteste Mitglied des Offenmarktausschusses der Notenbank (FOMC), James Bullard, Chef der Fed von St. Louis, eine klare Absage.

Nun ist es allerdings nicht gesichert, ob die von uns wöchentlich befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren genau deshalb per Saldo weniger optimistisch dastehen als noch in der Vorwoche. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 10 Punkte auf einen Stand von +/-0 gefallen und befindet sich damit auf der neutralen Linie. Genauso gut wie die enttäuschten (überzogenen) Zinssenkungshoffnungen zu einer gewissen Ernüchterung und damit auch zur Verringerung des Bullenlagers geführt haben mögen, könnte auch das marginal höhere Jahreshoch, das der DAX in der vergangenen Woche markiert hatte, für Gewinnmitnahmen und eine neue bearishe Positionierung von 5 Prozent aller Befragten gesorgt haben.

Schon wieder pessimistisch

Ähnlich hat sich die Stimmung bei den Privatanlegern entwickelt: Der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieses Panels fiel um 8 Punkte auf einen Stand von -7. Allerdings waren für diese Index-Veränderung fast ausschließlich Gewinnmitnahmen verantwortlich; für eine neue bearishe Positionierung hat den meisten vermutlich der Mut gefehlt.

Damit spricht vieles dafür, dass der Kursrückgang des DAX von 0,7 Prozent im Wochenvergleich weitgehend hausgemacht ist. Sowohl institutionelle als auch private Anleger zeigen weniger Optimismus als in der Vorwoche, wobei letztere auch in der relativen 6-Monatsbetrachtung negativer als ihre institutionellen Pendants eingestellt sind. Dabei spricht vieles dafür, dass die frischgebackenen Pessimisten, die sich aus der heutigen Befragung ergeben, nicht wirklich negativ zum Aktienmarkt eingestellt sind, sondern letztlich versuchen werden, auf niedrigerem Niveau – möglicherweise zwischen 11.900 und 11.950 – wieder einzusteigen und von einem erneuten Aufwärtsimpuls zu profitieren. Eine nicht ganz ungefährliche Strategie, die sich aber während der vergangenen Wochen für viele Akteure ausgezahlt haben dürfte: Ob der Markt diesen Investoren allerdings noch einmal eine so günstige Kaufgelegenheit bietet? Auf jeden Fall ist die heutige Stimmungserhebung nicht ungünstig für den DAX, der aus heutiger Sicht bei einem abermaligen Anstieg auf die bisherigen Jahreshochs dort nicht noch einmal Halt auf seiner Reise nach oben machen wird.

26. Juni 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Sie erhalten die Ergebnisse der Analyse per E-Mail zugesandt.Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.