ZusammenfassungTrotz des positiven Wochenauftakts sind professionelle Investoren in Scharen aus deutschen Bluechips geflohen. Laut dem Ergebnis unserer heutigen Befragung haben 24 Prozent Aktien verkauft und 25 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe fällt unglaubliche 49 Punkte auf +1 Punkte. Private Anleger zeigen etwas mehr Ausdauer. Deren Stimmung ist nahezu unverändert bei +15 Punkten. Der Index hat im betrachteten Zeitraum 125 Punkte verloren.Joachim Goldberg vermutet, dass viele institutionelle Investoren angesichts u.a. schlechter Prognosen für die US-Konjunktur früher als erwartet Gewinne mitgenommen haben. Immerhin sei dadurch der belastende Optimismus aus dem Markt verschwunden. Die Privatinvestoren sollten nach Ansicht des Verhaltensökonoms teilweise sogar niedrige Kursstände zum günstigen Einstieg genutzt haben. 5. Dezember 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Groß war sie noch, die Euphorie zu Wochenbeginn, nachdem ein "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China im Rahmen des G20-Gipfels in Buenos Aires verkündet worden war. Ein Waffenstillstand, dessen Einzelheiten bis heute nicht nur für viele Finanzmarktakteure im Verborgenen geblieben sind. Denn die Geschichte wurde in China und in den USA nicht nur unterschiedlich wahrgenommen, sondern auch noch jeweils anders erzählt. Ganz zu schweigen davon, dass die USA bei den zu erwartenden Verhandlungen mit China knallhart auftreten werden. Denn die Gespräche werden von US-Seite von dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, einem Falken in der Administration Trump, geführt werden. Ob es so tatsächlich "Frieden" geben kann?Aber abgesehen davon zogen außerdem noch düstere Wolken am US-Konjunkturhimmel auf. Denn die US-Zinsstrukturkurve ist während der vergangenen Tage nicht nur flacher geworden, sondern verläuft sogar in bestimmten Sektoren mittlerweile invers. Und eine inverse Zinsstrukturkurve wird vielerorts als Vorbote für eine Rezession - allerdings mit einem Vorlauf von sechs bis 24 Monaten - gesehen. Dies ist nicht ohne Auswirkung auf den DAX geblieben, der sich seit unserer vergangenen Erhebung vorübergehend sogar um rund 2,1 Prozent befestigt hatte und sich seit gestern im Rückwärtsgang befindet.Mit dem deutlichen Einbruch des Börsenbarometers hat sich auch die Stimmung unter den von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren nach dem fast schon extrem anmutenden Optimismus der Vorwoche dramatisch verschlechtert. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 49 Punkte auf einen Stand von +1 Punkt gefallen. Gut möglich, dass ein Teil dieser ehemaligen Optimisten tatsächlich noch von der zwischenzeitlichen Erholung des DAX profitieren konnte, obwohl wir selbst eigentlich erst mit einsetzenden Gewinnmitnahmen ab 11.600 Punkten gerechnet hatten. Genauso wahrscheinlich kann es aber auch sein, dass einige Akteure spätestens heute die Notbremse gezogen haben. Per Saldo ist immerhin fast ein Viertel unseres kompletten Panels vom Bullen- ins Bärenlager umgezogen.

Stoische Privatanleger

Unterdessen haben sich die Privatanleger per Saldo kaum gerührt. Denn deren Börse Frankfurt Sentiment-Index ist gegenüber der Vorwoche nur um 3 Punkte auf einen Stand von +15 Punkte gefallen. Diese Haltung ist angesichts der Aktienmarktentwicklung auch jenseits des Atlantiks bemerkenswert. Möglicherweise sind die zwischenzeitlich aufgelaufenen Kursgewinne nicht groß genug ausgefallen, als dass sich die privaten Investoren von ihren mehrheitlich bullish ausgerichteten Positionen haben komfortabel trennen können. Und so spricht einiges dafür, dass die Optimisten die Situation aussitzen werden - zumindest, solange sich das Börsenbarometer oberhalb der Jahrestiefs von knapp über 11.000 Punkten halten kann.Per Saldo hat sich damit ein deutlicher Meinungsunterschied zwischen den privaten und den institutionellen Investoren manifestiert. Während Erstere versuchen werden, im Falle eines nicht gerade wahrscheinlichen Aufschwungs ihre weitgehend schal gewordenen bullishen Engagements zu reduzieren, gestaltet sich die Lage für die institutionellen Marktteilnehmer etwas günstiger. Denn es handelte sich zuletzt nicht nur um eine reine Kapitulationsbewegung, sondern teilweise auch um den Versuch, auf niedrigerem Niveau wieder einzusteigen. Denn mit einem Sentiment-Index knapp an der neutralen Nulllinie - in der relativen sechs Monatsbetrachtung können wir sogar von Pessimismus sprechen - ist der Markt unter dem Strich als weitgehend "sauber" zu bezeichnen. Und für den DAX sind dies insofern keine allzu schlechten Nachrichten, als die Absicherungspositionen und Short-Engagements wieder eingedeckt werden müssen - natürlich auf niedrigerem Niveau als heute. Dabei werden sich nicht wenige an den bisherigen Jahrestiefs vom Oktober (rund 11.050) und November (etwas über 11.000) orientieren.5. Dezember 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.deIhre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Sie erhalten die Ergebnisse der Analyse per E-Mail zugesandt.

Video-Kommentar von Joachim Goldberg



Bullish Bearish Neutral Total 41% 40% 19% ggü. letzter Erhebung -24% +25% -1%

Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.200 (-125 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +1 Punkt (Stand Vorwoche: +50 Punkte)



Bullish Bearish Neutral Total 48% 33% 19% ggü. letzter Erhebung -2% +1% +1%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.200 (-125 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +15 Punkte (Stand Vorwoche: +18 Punkte)



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.



Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.