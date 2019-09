Das Bärenlager der Profis ist überraschend gut gefüllt worden seit vergangenen Mittwoch, die Stimmung fällt auf einen Tiefpunkt, was eine gute Ausgangslage für Kursgewinne deutscher Aktien bedeutet.

Zusammenfassung

Schlechte Nachrichten und charttechnische Signale haben nach Ansicht von Joachim Goldberg die professionellen Anleger auf die Bärenseite getrieben. 12 Prozent sind aus ihren Aktien heraus und 15 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe fällt mit -28 Punkten auf den tiefsten Stand seit 2010. Durch den Aufschwung des DAX bis auf rund 12.490 Punkte sei wie in den USA ein Doppeltop entstanden. Nicht aus Sicht der privaten Anleger, deren Stimmung nach kleineren Verschiebungen nun bei -3 Punkten liegt.

Für den Verhaltensökonom ist die Stimmung mal wieder schlechter als die Lage. Auf niedrigerem Niveau zwischen 11.900 und 11.950 Punkten erwartet er eine Nachfrage, bei denen die Pessimisten „recht ordentliche Gewinne einfahren dürften“. Ab 12.400 Punkten würde sich stattdessen zeigen, dass das technische Szenario einer Doppelspitze wie so häufig in der Vergangenheit nicht aufgehe. Und die heutigen Bären müssten ihre Verluste durch Käufe begrenzen.

25. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erstaunlich lange und gut hat sich der DAX seit unserer vergangenen Stimmungserhebung halten können. Zumindest bis zum vergangenen Wochenende. Aber selbst danach sah es noch so aus, als könnten die erneut schlechten Wirtschaftsdaten für Deutschland (etwa die miserabel ausgefallenen vorläufigen Markit-Einkaufsmanagerindices) und auch die Einleitung des Thomas-Cook-Insolvenzverfahrens dem hiesigen Börsenbarometer nicht nachhaltig schaden. Aber letztlich scheint es dann doch zu viel geworden zu sein. Sei es, dass der Ausgang der Brexit-Verhandlungen ungewisser denn je erscheint, nachdem der britische Supreme Court die von Premier Boris Johnson verhängte Zwangspause für das Parlament wieder aufgehoben hat. Oder sei es, dass die Lage im US-chinesischen Handelskonflikt seit gestern noch unübersichtlicher geworden ist. So hatte der Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor der UN die Hoffnung auf eine Einigung erneut gedämpft. Gut möglich zudem, dass die gestrige Ankündigung der US-Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump einzuleiten – obwohl ein derartiges Impeachment in der Praxis fast aussichtslos sein dürfte –, das Ihrige zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen hat.

Die Reaktion der von uns allwöchentlich befragten mittelfristig orientierten Investoren war auf jeden Fall eindeutig. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist richtiggehend in den Keller gerutscht und hat um 27 Punkte auf einen Stand von -28 nachgegeben – einen derartigen Pessimismus hat es seit fast zehn Jahren, seit dem 28. April 2010, nicht mehr gegeben. Nun dürften zu diesem drastischen Stimmungswechsel nicht nur fundamentale und politische Umstände beigetragen haben. Vielmehr könnten durch den Aufschwung des DAX bis auf rund 12.490 Zähler in der vergangenen Woche unter den neuen Pessimisten auch Teilnehmer zu finden sein, für deren Verkäufe markttechnische Faktoren (etwa ein sogenanntes Doppeltop in den USA) ausschlaggebend waren. Dafür spricht auch, dass sich fast alle der gut 30 Prozent ausmachenden, ehemaligen Optimisten direkt auf die Bärenseite geschlagen haben.

… aber nicht für die Privatanleger

Weitaus weniger dramatisch, ja geradezu unspektakulär gestaltet sich dagegen der Stimmungswandel – sofern man von einem solchen überhaupt sprechen kann – bei den Privatanlegern, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index sich gerade einmal um 4 Punkte auf einen Stand von -3 zurückgebildet hat. Gleichzeitig hat sich eine deutliche Stimmungs-Kluft zu den institutionellen Pendants aufgetan.

Die heutige Stimmungserhebung lässt jedenfalls vermuten, dass in erster Linie die institutionellen Investoren den vor allem in der Vorwoche noch stabilen DAX zu einem größeren Ausverkauf genutzt haben könnten, wie man ihn in dieser dramatischen Ausprägung und zu so großen Teilen hausgemacht normalerweise eher selten vorfindet. Zumindest fand ein solcher Stimmungsumschwung vom Positiven ins Negative in höherer Größenordnung zuletzt Anfang Mai 2018 statt. Langjährige Leser unserer Stimmungserhebungen dürften es jedoch bereits erahnen: Die Stimmung beim DAX ist wieder einmal schlechter als dessen Lage. Zumindest ist auf niedrigerem Niveau (vermutlich vor allem zwischen 11.900 und 11.950 Zählern) mit Nachfrage der heute ermittelten Pessimisten zu rechnen, die in diesem Fall recht ordentliche Gewinne einfahren dürften. Interessant wird es aber nunmehr auch, falls das Börsenbarometer schnell und unvermittelt wieder über 12.400 ziehen sollte: Denn spätestens dann wäre deutlich, dass auch das technische Szenario einer Doppelspitze (vgl. oben) wie so häufig in der Vergangenheit wahrscheinlich erneut nicht aufgehen würde. Zumindest würden die damit einhergehenden Stopp-Loss-Käufe heutiger Bären für eine veritable Short-squeeze sorgen.

25. September 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 26% 54% 20% ggü. letzter Erhebung

-12% +15% -3%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.200 (-180 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -28 Punkte (Stand Vorwoche: -1 Punkt)

Bullish Bearish Neutral Total 37% 40% 23% ggü. letzter Erhebung

-3% +1% +2%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.200 (-180 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -3 Punkte (Stand Vorwoche: +1 Punkt)

