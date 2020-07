Die Meinungen der Anleger gehen auseinander. Für die einen sind Aktien bereits viel zu teuer, andere sehen Luft nach oben. Das stützt den Markt.

Der DAX steht wieder über 13.000 Punkte, nur wollen die hiesigen Anleger scheinbar wenig davon wissen. Am allerwenigsten die Profis, von denen seit vergangenen Mittwoch 6 Prozent short gegangen sind und von denen jetzt mehr als die Hälfte mit fallende Preisen rechnen. Die privaten Anleger bewegen sich in die andere Richtung. 5 Prozent haben Aktien gekauft. Die Sentimentindizes beider Anlegergruppen driften auseinander mit -26 Punkten (Profis) und -4 Punkten (Private).

Nach Ansicht von Joachim Goldberg hält vor allem internationales Geld den deutschen Aktienmarkt oben, wofür auch die Euro-US-Dollar Bewegung spreche. Der Verhaltensökonom beobachtet eine deutliche Polarisierung unter den Investoren. Zum einen blieben die Pessimisten eisern skeptisch, weil sich ihrer Ansicht die Aktienmärkte zu weit von der Krise entkoppelt hätten. Zum anderen die Optimisten, für die ein neues Allzeithoch über 13.795 Punkte erreichbar sei.

Insgesamt keine schlechte Lage für den Markt. Nach unten wäre ab 12.400 Punkten mit Käufen zu rechnen, nach oben müssten die Bären eindecken.

22. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nun macht der DAX längst nicht mehr so große Fortschritte wie in den ersten drei Monaten nach dem Corona-Tief von Mitte März. Aber auch wenn die Schritte kleiner geworden sind, hat das Börsenbarometer während der vergangenen vier Wochen in der Spitze noch einmal mehr als 1.000 Punkte ansammeln können. Und der am Ende doch noch beeindruckende Sprung über die 13.000er Marke verdankt sich wohl dem nach mehr als vier Tagen positiven Abschluss des EU-Sondergipfels und dem gemeinsam beschlossenen Wiederaufbaupaket in Höhe von insgesamt 750 Milliarden Euro – einem Kompromiss, der allerdings in zweierlei Hinsicht ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte gesendet haben mag. Zum einen wurde mit dem Rettungspaket ein Grundstein für eine gemeinsame Fiskalpolitik der EU geschaffen. Und zum anderen dürften diejenigen, die die EU bisweilen als dysfunktional angesehen hatten, eines Besseren belehrt worden sein.

Hohe Kurse zur Absicherung genutzt

Dennoch ist es unter den von uns befragten institutionellen Investoren mit mittelfristigem Ausblick trotz des dritten DAX-Anstiegs hintereinander – zuletzt ein Plus von 2,4 Prozent im Punktvergleich – nicht zu einer Kapitulation der Pessimisten gekommen. Im Gegenteil: Unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist im Vergleich zur Vorwoche um 6 Punkte gefallen – wir notieren nun einen Stand von -26. Im gleichen Zuge hat sich die Gruppe der neutral gestimmten Investoren noch einmal verringert. Hatten in der Vorwoche die Optimisten von diesem Rückgang profitiert, sind es nun die Pessimisten, deren Gruppe sich vergrößert und nun 53 Prozent aller Befragten und damit eine absolute Mehrheit auf sich vereinigt. Die dahinterstehenden neuen Abgaben dürften wohl in erster Linie aufgrund des als hoch empfundenen Kursniveaus getätigt worden sein.

Bei den Privatanlegern konnten wir indes eine Stimmungsveränderung in die entgegengesetzte Richtung feststellen. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieses Panels ist im Vergleich zur Vorwoche um 6 Punkte auf einen Stand von -4 gestiegen. Der Großteil bei dieser Wanderung geht auf das Konto vormals neutral gestimmter Akteure und nur in ganz geringem Maße auf das von Pessimisten, die das Handtuch geworfen haben. Per Saldo hat sich die Stimmungskluft zu den institutionellen Pendants deutlich vergrößert.

Starke Meinungspolarisierung

Die heutige Stimmungserhebung verrät einiges. Zum einen ist die Bereitschaft zur Kapitulation bei vielen Pessimisten trotz der mittlerweile aufgelaufenen Buchverluste oder entgangenen Gewinne nach wie vor ausgesprochen gering. Auf der anderen Seite scheint auch bei den Optimisten der Appetit zu auf Gewinnmitnahmen erstaunlicherweise ebenfalls nicht ausgeprägt zu sein. Drittens: Obwohl sich die pessimistische Stimmung bei den institutionellen Investoren vertieft hat, konnte sich der DAX abermals befestigen. Da der Euro gegenüber dem US-Dollar ebenfalls im Vergleich zur Vorwoche einen deutlichen Gewinn verbucht hat, spricht vieles dafür, dass die Aktienmärkte hierzulande noch einmal von ausländischen Kapitalzuflüssen profitiert haben.

Unter dem Strich vermittelt die Entwicklung der Sentiment-Indizes eine deutliche Polarisierung unter den Investoren. Zum einen die Pessimisten – fast doppelt so stark vertreten wie die Optimisten –, die eisern an ihrem skeptischen Ausblick festhalten, vermutlich auch aus der Überzeugung heraus, dass sich die Aktienmärkte angesichts der Covid-19-Krise zu weit von der fundamentalen Realität entfernt haben und eine Abwärtskorrektur längst überfällig sei. Auf der anderen Seite die Optimisten, die wahrscheinlich auch langfristig der Ansicht sind, dass der Aufwärtstrend der Aktienmärkte noch nicht ausgereizt und mindestens für ein neues Allzeithoch (bislang rund 13.795 Zähler) gut sein dürfte.

Die derzeitige Konstellation ist damit im großen Bild nicht ungünstig für den DAX. Im Falle eines Rücksetzers ist mit stärkerem Kaufinteresse der teils deutlich schiefliegenden Pessimisten wahrscheinlich jedoch nicht vor 12.400 Zählern zu rechnen. Auf der anderen Seite dürfte es spätestens bei Erreichen neuer Allzeithochs selbst dem eingefleischten Pessimisten schwerfallen, diesem Treiben noch weiter tatenlos zuzusehen.

22. Juli 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.