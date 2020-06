Der Glaube an ein V scheint sich festzusetzen, allerdings bleiben Anleger gerade eher passiv mit relativ neutralen Erwartungen.

Zusammenfassung

Trotz dichter Nachrichtenlage hat sich der Markt etwas beruhigt, stellt Joachim Goldberg fest. Die Handelsspanne hat in der betrachteten Woche auf 3,6 Prozent zusammengezogen. Der Verhaltensökonom vermutet, dass viele Akteure abwarten möchten, ob den Börsenpreisen auch gute Wirtschaftsdaten folgen. Auch der Halbjahreswechsel könne Ursache weniger Handelsaktivitäten sein. In Summe sind 2 Prozent der Profis aus Long- und 3 Prozent aus Short-Positionen an die Seitenlinie gezogen. Der Sentiment-Index liegt bei -10 Punkten aber weiter unter Null. Deutlich aktiver seien die privaten Anleger gewesen, allerdings ohne nennenswerte Erfolge.

Goldberg bewertet die Marktstimmung beider Gruppen als neutral, somit fehlen dem Markt Impulse. Deswegen sei die im März begonnene Rallye noch nicht beendet, befände sich aber in einer Korrekturphase mit kurzlebigen Trends, je nach Nachricht. Bemerkenswerterweise würden positive Tendenzen stärker wahrgenommen als negative.



24. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es hatte sich bereits angedeutet, dass sich das Handelsgeschehen um den DAX herum nach unserer vergangenen Stimmungserhebung beruhigen würde. Dass die DAX-Bandbreite lediglich 3,6 Prozent ausmachte, dürfte auch an den widerstreitenden Informationen gelegen haben. Zum einen waren die Nachrichten zur Entwicklung bei Covid-19 in den USA wenig ermutigend.

Aber zum anderen vermittelten etwa die gestrigen vorläufigen Einkaufsmanagerindices von Markit eine recht zuversichtliche Stimmung hinsichtlich der ökonomischen Gemengelage hierzulande. Wenn es allein danach ginge, ist in der Wahrnehmung der Akteure offenbar schon das Schlimmste überstanden. Zumal ein kurzer Blick auf die Grafik des Einkaufsmanagerindex für die Eurozone ein klar gezeichnetes V erkennen lässt.

Allein: Größere Ausschläge, egal, ob zur positiven oder negativen Seite, wurden bislang durch die Transaktionen der Marktteilnehmer deutlich eingegrenzt. Zumal viele Akteure sicherlich abwarten möchten, ob der guten Stimmung auch genauso gute "harte" Wirtschaftsdaten folgen werden. Und so blieb im Wochenvergleich für den DAX gerade einmal ein Verlust von 0,4 Prozent hängen.

Polarisierung der Positionen nimmt ab

Zu besagten Transaktionen dürften auch die von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren beigetragen haben, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index sich auf den ersten Blick kaum verändert hat. Zwar ist der Index nur um einen einzigen Punkt auf einen Stand von -10 Punkte gestiegen, aber die Polarisierung der Bullen und Bären hat sich leicht zurückgebildet. So gab es an schwächeren Handelstagen leichte Käufe und an Handelstagen mit einem Plus leichte, geringfügig stärkere Verkäufe zu verbuchen. Gut möglich, dass sich größere Positionsverschiebungen auch hinsichtlich des bevorstehenden Halbjahresultimo in Grenzen hielten.

Wesentlich aktiver zeigten sich hingegen die Privatanleger. Deren Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich nämlich wieder um 13 Punkte auf einen Stand von -16 verschlechtert. Dies ist insofern bemerkenswert, als die US-Umfrage der AAII (American Association of Individual Investors) bereits bei ihrer Erhebung am vergangenen Donnerstag ebenfalls einen deutlich gestiegenen Pessimismus gezeitigt hatte.

Bei unserer eigenen Befragung konnten wir überdies eine recht aktive Gruppe von Investoren (ca. 5 bis 6 Prozent aller Befragten) ausmachen, die ihre bullishen Positionen aus der Vorwoche um 180 Grad gedreht und sich somit auf die Seite der Bären geschlagen haben. Dabei hatte sich erwartungsgemäß herausgestellt, dass der Optimismus der vergangenen Woche nur von kurzer Dauer war, zumal sich keine schnellen und allzu kräftigen Kursgewinne einstellten.

Ohne Schieflagen keinen Schub

Damit hat sich der Trend der vergangenen Woche fortgesetzt, wonach ein Großteil etwaiger Positions-Schieflagen hierzulande beseitigt worden ist. Zwar befinden sich die Sentiment-Indizes der privaten und der institutionellen Anleger beide in negativem Terrain, aber auf Sicht von drei und sechs Monaten relativiert sich das vordergründig pessimistische Sentiment. Dies gilt vor allen Dingen für die institutionellen Investoren, deren Sentiment-Index sogar deutlich oberhalb des Dreimonatsmittels notiert. Fehlende Schieflagen bedeuten aber auch gleichzeitig, dass ausgeprägte Trends keine allzu großen Chancen haben. Es sei denn, dass neue Engagements internationaler Investoren zu größeren Kapitalverschiebungen hierzulande führen.

Weiterhin gilt, dass die einst im März begonnene Rallye des DAX noch nicht beendet ist, aber sich in einer Korrekturphase mit kurzlebigen, mitunter auch kräftigen Impulsen befindet, deren Fortsetzung abhängig ist von Informationen zur Pandemie oder neuen Entwicklungen im US-chinesischen Handelskonflikt. Und was ökonomische Nachrichten angeht, werden derzeit positive Tendenzen von den Marktteilnehmern stärker als negative Informationen wahrgenommen.

24. Juni 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.