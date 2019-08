Private Anleger sind zunehmend positiv gestimmt. Die Institutionellen bleiben zwar weiterhin optimistisch, steuern aber auf eine neutrale Stimmung zu. Insgesamt nähern sich private und institutionelle Investoren wieder aneinander an.

Zusammenfassung

Der DAX bleibt trotz der vielen Ereignisse an den Finanzmärkten standhaft und gab im Vergleich zur vergangenen Woche mit 0,3 Prozent nur leicht nach. Insbesondere der zugespitzte Handelskrieg zwischen den USA und China bleibt aber weiterhin beherrschendes Thema.

Die Gewinne in den vergangenen Wochen fielen ernüchternd aus. Nicht verwunderlich also, dass sich einige mittelfristig orientierte institutionelle Investoren zurückgezogen haben. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 9 Punkte auf +5 gefallen. 7 Prozent der Befragten verließen das Bullenlager. Die Stimmung bei den privaten Anlegern verbesserte sich, der Sentiment-Index der privaten Investoren stieg um 5 Punkte auf nun -1.

Joachim Goldberg sieht bei vielen Investoren ein fallendes Interesse darin, sich stärker zu positionieren. Um wieder Kursimpulse im DAX zu schaffen, eine entsprechende Nachfrage nötig. Die Nachfrage gehe jedoch derzeit nicht von den heimischen Anlegern aus, sondern komme eher aus dem Ausland.

28. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Gemessen an den Ereignissen, die die Finanzmärkte seit unserer vergangenen Stimmungserhebung ereilt haben, ist das Handelsgeschehen beim DAX erstaunlich übersichtlich geblieben. Obwohl der US-chinesische Handelskrieg weiter eskalierte und das Symposium in Jackson Hole samt der wichtigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell sowie das G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs am vergangenen Wochenende im französischen Biarritz stattfanden, hat der DAX gerade einmal eine Handelsspanne von etwas mehr als 2,5 Prozent produziert. Im Wochenvergleich blieb ein Minus von 0,3 Prozent übrig. Dies mag daran gelegen haben, dass ein Teil der Informationen, die mit den wichtigen Ereignissen zusammenhingen, an die Öffentlichkeit geriet, als die Aktienmärkte hierzulande bereits geschlossen waren. Aber der eskalierte Handelskonflikt zwischen den USA und China hat trotz des scheinbaren Einlenkens von US-Präsident Donald Trump im Gefolge des G7-Treffens keineswegs an Brisanz verloren. Denn tatsächlich hat sich an den Strafzöllen auf die Handelswaren, die beide Seiten ab dem 1. September verhängen wollen, bislang nichts geändert.

Immerhin hätten seit unserer vergangenen Stimmungserhebung sowohl Optimisten als auch Pessimisten an den Kursausschlägen des DAX Geld verdienen können. Wenn man jedoch bedenkt, dass der DAX zum Erhebungszeitpunkt ziemlich genau in der Mitte besagter 2,5 prozentiger Bandbreite seit vergangenen Mittwoch notiert, sind die Gewinne während dieser Zeit nicht gerade üppig ausgefallen. Und so wundert es auch nicht, dass sich ein Teil der mittelfristig orientierten institutionellen Investoren, die wir allwöchentlich befragen, zurückgezogen hat. Das betrifft vor allem die Marktteilnehmer mit bullishen Ambitionen. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 9 Punkte auf einen Stand von +5 gefallen. Dabei fällt auf, dass 7 Prozent aller Befragten – es dürfte sich dabei zum größten Teil um die von uns zuletzt eher als kurzfristig ausgemachten Teilnehmer des Panels handeln – das Bullenlager verlassen haben, um aufgelaufene Gewinne festzuschreiben. Im Gegensatz zum Verhalten dieser Akteure, das wir während der vergangenen Wochen immer wieder beobachten konnten, hat sich ein Großteil (etwa 70 Prozent der Wechselwilligen) nicht neu positioniert.

Großer Trend ist Mangelware

Unterdessen hat sich die während der vergangenen drei Wochen per Saldo pessimistische Haltung der Privatanleger etwas zum Positiven gewandelt. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieses Panels hat sich um fünf Punkte auf einen Stand von -1 befestigt. Die Wanderungsbewegung zu den Bullen hält sich allerdings in Grenzen und dürfte eher Positionsadjustierungen, denn einem nachhaltigen Stimmungswandel geschuldet sein.

Mit der heutigen Stimmungserhebung haben sich private und institutionelle Anleger einander wieder angenähert. Zwar ist bei den institutionellen Investoren noch etwas Optimismus festzustellen, aber da sich der Börse Frankfurt Sentiment-Indexstand von +5 nur unweit der jeweiligen Drei- und Sechsmonats-Durchschnitte befindet, sollte man eher von einem neutralen Stimmungsbild sprechen. Offensichtlich ist der Wille vieler Börsianer nicht mehr besonders ausgeprägt, sich angesichts der ständig wechselnden Nachrichtenlage – oftmals nur aufgrund eines einzigen Tweets von US-Präsident Donald Trump – stärker zu positionieren. Zumal große Gewinnmöglichkeiten, die sich aus einem geschickten Ausnutzen einer Seitwärtsbandbreite ergeben könnten, zuletzt auch noch ausgeblieben sind. Kurzum: Wer sich zu viel bewegte, verlor wahrscheinlich sogar Geld. Um den DAX also stärker in Bewegung zu versetzen oder gar einen Trend auszulösen, bedarf es daher vermutlich größeren ausländischen Angebots bzw. entsprechender Nachfrage. Die heimischen Investoren jedenfalls sind derzeit nicht in der Lage, einen anhaltenden Trend auszulösen.

28. August 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Sentiment-Index institutioneller Anleger



Bullish

Bearish

Neutral

Total

40%

35%

25%

ggü. letzter Erhebung

-7%

+2%

+5%



DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.680 (-40 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +5 Punkte (Stand Vorwoche: +14 Punkte)

Sentiment-Index privater Anleger



Bullish

Bearish

Neutral

Total

39%

40%

21%

ggü. letzter Erhebung

+3%

-2%

-1%



DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.680 (-40 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -1 Punkt (Stand Vorwoche: -6 Punkte)

