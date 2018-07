ZusammenfassungNicht nur die Aktienpreise haben sich etwas erholt in den vergangenen Tagen - immerhin um 170 DAX-Punkte, auch die Marktstimmung ist besser geworden. Allerdings vor allem, weil ehemalige Bären ihre Short-Engagements geschlossen haben. Lediglich zwei Prozent der Profis sind in Aktien eingestiegen, dafür haben 5 bzw. 6 Prozent Leerverkäufe glatt gestellt und sich zum großen Teil an die Seitenlinie verzogen. Der Sentiment-Index der Institutionellen steht mit +16 Punkten wieder über der Nulllinie, der der Privatanleger mit -10 Punkten weiterhin darunter.Für Joachim Goldberg ist es ein gutes Zeichen, dass die Kursgewinne aus heimischer Nachfrage zu stammen scheinen und wohl keine ausländischen Verkäufer aktiv sind. Er betont allerdings, dass kaum jemand die Schwäche zum günstigen Einstieg nutzen wollte. Keine Käufer aus Überzeugung also, weshalb es einerseits keinen belastenden Optimismus gebe, der einer Erholung im Weg stünde. Allerdings befürchtet der Verhaltensökonom, dass die Käufer der vergangenen beiden Wochen dem DAX bei größeren Kursanstiegen zügig Kasse machen dürften. Das sei zwar kein Beinbruch, aber auch nicht ermutigend.4. Juli 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Früher hätte man sich an einem Feiertag wie dem Independence Day zurückgelehnt und angesichts fehlender Impulse aus den USA dem Börsengeschehen nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dies hat sich mit der Ära Trump grundlegend geändert, da man selbst an einem Feiertag nicht sicher sein kann, ob der US-Präsident nicht doch etwas via Twitter - möglicherweise sogar zum Thema Unabhängigkeit, wie er sie versteht - von sich gibt, das die Märkte durchschüttelt. Ohnehin steht nun die nächste wichtige Deadline für den Handelskonflikt zwischen den USA und China im Raum, denn ab dem 6. Juli werden in den USA aus China importierte Waren mit einem Volumen von zunächst 34 Milliarden Dollar mit einer Importsteuer belegt. Und die Angst vor einer Eskalation scheint recht groß. Denn China hat nicht nur bereits Vergeltung für diesen Fall angedroht. Vielmehr zeichnet sich bereits jetzt ab, dass Donald Trump in diesem Fall mit weiteren Strafzöllen auf chinesische Importe in Höhe von bis zu 450 Milliarden US-Dollar reagieren würde. So lautetet zumindest Trumps Ansage. Um dieser Größenordnung einen Bezugsrahmen zu verleihen: Das Volumen aller Importe aus China betrug in den USA im vergangenen Jahr rund 505 Milliarden US-Dollar.Immerhin hat der DAX im Wochenvergleich in der Punktbetrachtung um 1,4 Prozent zugelegt und damit fast die komplette Handelsbandbreite seit unserer Erhebung vom vergangenen Mittwoch abgebildet. Zwar hat die Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit nicht zu einer Jubelrallye des DAX geführt, aber dem Börsenbarometer auch nicht nachhaltig schaden können. Und wer Mut bewiesen und sich nur von der Kursentwicklung hatte leiten lassen, ohne auf sonstige Nachrichten in irgendeiner Weise zu achten, hat zuvor eigentlich einen guten Markt für Käufe in die Schwäche vorgefunden.Genau dies hat ein kleiner Teil unserer mittelfristig orientierten institutionellen Anleger tatsächlich auch getan. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich um 7 Punkte auf einen Stand von nunmehr +16 Punkte erhöht. Allerdings zeigen die Verschiebungen zwischen den einzelnen Lagern, dass es sich bei diesem Optimismus nicht zwingend um Überzeugungskäufe handelte, sondern vielfach nur um die Glattstellung früherer Absicherungen gegen Kursverluste - ein kleinerer Teil der befragten Akteure hat sich zunächst einmal lediglich neutral gestellt und einfach nur Gewinne mitgenommen, während weniger als die Hälfte der früheren Bären direkt zu den Optimisten gewechselt ist.

Einfach mitgelaufen

Auch bei den Privatanlegern hat sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index verbessert, und das in einer ähnlichen Größenordnung wie bei den institutionellen Pendants. So verbesserte sich der Index um 6 Punkte auf einen Stand von -10 Punkte. Damit bleibt der Abstand zu den institutionellen Investoren immer noch beachtlich, wobei die Stimmung bei den Privatanlegern nun zum vierten Mal hintereinander deutlich schlechter ist. Tatsächlich hat es in dieser Gruppe netto auch keine neuen Optimisten gegeben - das Stimmungsbarometer ist fast ausschließlich wegen Rückkäufen ehemaliger Short- bzw. Absicherungspositionen gestiegen.Am Ende lässt sich feststellen, dass der Anstieg des DAX gegenüber der Vorwoche höchstwahrscheinlich überwiegend auf heimische Nachfrage zurückzuführen ist. Immerhin ist das Börsenbarometer im Gegensatz zur Erhebung in der vorherigen Woche dieses Mal mit dem Anstieg des Optimismus der Institutionellen bzw. dem Rückgang des Pessimismus der Privatanleger ebenfalls mit nach oben gelaufen.Zumindest stehen damit den heimischen Käufern wahrscheinlich keine größeren internationalen Abgeber entgegen. Auch ist der Optimismus der institutionellen Akteure weder in der absoluten noch in der relativen Sechsmonatsbetrachtung überbordendend. Allerdings bleibt zu befürchten, dass die Käufer der vergangenen beiden Wochen dem DAX nicht allzu lange treu bleiben werden und sich bei größeren Kursanstiegen als zuletzt bald wieder von ihren Engagements (mit Gewinn) lösen werden. Das ist zwar kein Beinbruch für den DAX, aber eben auch nicht wirklich ermutigend.Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt.

Video-Kommentar von Joachim Goldberg

Börse Frankfurt Sentiment-Index

Institutionelle Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 48% 32% 20% ggü. letzter Erhebung +2% -5% +3%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.320 (+170 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +16 Punkte (Stand Vorwoche: +9 Punkte)

DAX-Entwicklung im betrachteten Zeitraum

Private Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 34% 44% 22% ggü. letzter Erhebung +0% -6% +6%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.320 (+170 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -10 Punkte (Stand Vorwoche: -16 Punkte)

4. Juli 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positiven in negative Werte markiert die neutrale Linie. Die Werte des früheren Cognitrend Bull/Bear-Index sind auf die neue Skalierung umgerechnet worden.



Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.