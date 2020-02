Der DAX hält sich wacker, Anleger wenden sich ab, ob aus steigendem Misstrauen oder wegen Gewinnmitnahmen. Das schafft mehr Raum nach unten.

Zusammenfassung Der DAX bewegt sich nahe am Allzeithoch, die hiesigen Anleger sind nicht dabei. Bei den professionellen Anlegern gab es kaum Bewegung seit vergangenen Mittwoch, der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe steht bei +1 Punkt und damit nahe Null. Joachim Goldberg vermutet, dass der Konjunkturpessimismus wieder mehr Gewicht gewinnt. Für Käufe wären die kleinen Rücksetzer der vergangenen Tage zudem zu klein gewesen. Auch ausländische Investoren rückten in Teilen von europäischen Aktien ab. Private Anleger haben dagegen Gewinne aus Long-Positionen mitgenommen, ihre Stimmung fällt sogar auf -9 Punkte.Unterm Strich sieht der Verhaltensökonom eine größere Zurückhaltung, das Unterstützungsniveau potentieller Käufer sei auf 13.000/13.050 gefallen. Sollten sich die wirtschaftlichen Bedenken aber als übertrieben erweisen, müssten noch mehr Anleger steigenden Preisen hinterher laufen.

19. Februar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Immerhin hat der DAX seit unserer vergangenen Sentiment-Erhebung zwei neue Rekordstände markieren können – allerdings jeweils nur mit marginalen Zugewinnen. Überhaupt war die Handelsbandbreite des Börsenbarometers mit 1,6 Prozent während dieses Zeitraums recht überschaubar. Trotz dieser bescheidenen Aktivität hat sich in der Wahrnehmung der Akteure doch einiges geändert. Denn mehr und mehr treibt die Frage die Börsianer um, wie sich die Coronavirus-Epidemie auf die globale Wirtschaft auswirken wird. So zeigt etwa die jüngste Bank of America-Umfrage bei internationalen Fondsmanagern, dass sich der Anteil derjenigen unter den Befragten, die auf Sicht von zwölf Monaten ein höheres globales Wachstum erwarten, netto (positiver abzüglich negativer Antworten) gegenüber dem Vormonat von 36 auf 18 Prozent reduziert hat. Allerdings nimmt das Coronavirus unter den genannten Extremrisiken für die Finanzmärkte derzeit nur den dritten Rang ein. Die Gefahr einer Blasenbildung am US-Bondmarkt und vor allem das Risiko eines für die Börsen ungünstigen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl werden als noch größere Gefahr wahrgenommen.

Wenig verändert hat sich unterdessen die Stimmung der von uns allwöchentlich befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index zeigt nur ein unbedeutendes Stimmungsplus von 2 Punkten auf einen Stand von +1 Punkte. Vermutlich hat die vorgenannte geringe Handelsbandbreite von lediglich 1,6 Prozent wenig interessante Trading-Gelegenheiten geboten. Denn der kurzzeitige kleine Rücksetzer des DAX in der vergangenen Woche von nicht einmal 1 Prozent war nicht geeignet, größeres Kaufinteresse hervorzurufen.

Auf dem Rückzug

Ganz anders die Privatanleger, die in der Vorwoche noch positiv gestimmt waren. Hier gab es einen deutlichen Stimmungsumschwung, so dass sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index gar um 15 Punkte auf einen neuen Stand von -9 Punkten abgeschwächt hat. Dabei handelt es sich um den niedrigsten Stand des Index seit 9. Oktober vergangenen Jahres. Zwei Drittel der vormaligen Optimisten wollten sich übrigens nicht nur mit Gewinnmitnahmen begnügen, sondern drehten ihre Engagements um 180 Grad direkt auf die Bärenseite, die dadurch um 6 Prozentpunkte gewachsen ist.

Per Saldo ergibt sich eine leichte Stimmungsdivergenz zwischen institutionellen und privaten Investoren. Auch die jeweilige Herangehensweise an den Markt scheint damit eine andere zu sein. Während die institutionellen Investoren offenbar nach deutlich günstigeren Einstiegsmöglichkeiten auf der Kaufseite, also Dip-Kaufgelegenheiten, Ausschau halten, hat sich die Grundausrichtung bei den Privatanlegern in direktem Pessimismus offenbart. Interessant in diesem Zusammenhang: Die internationalen Fondsmanager haben laut der oben genannten BoA-Umfrage vom 6. bis 13. Februar ihre Übergewichtung in Aktien der Eurozone zurückgenommen. Nur noch netto 19 Prozent (Januar: 27 Prozent) der Befragten gaben an, dort immer noch übergewichtet zu sein. Allerdings haben die damit verbundenen langfristigen Kapitalabflüsse bislang dem DAX erstaunlicherweise nicht geschadet.

Höhere Risikoprämie gefordert?

Was die heimischen Anleger angeht, sind nicht nur die privaten Investoren pessimistisch eingestellt. Tatsächlich sind es auch die Institutionellen, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index im relativen Drei- und Sechsmonatsvergleich ebenfalls eher negativ aussieht. Allerdings stellt sich die Frage, ob die heimischen Investoren im Falle eines Rücksetzers – wie von uns in der Vorwoche angekündigt – bereits bei einem DAX-Niveau von 13.300 wieder als Käufer aktiv würden. Vermutlich wäre dieses Niveau sogar niedriger (13.000/13.050) anzusetzen, denn die gestiegenen Sorgen hinsichtlich der globalen Konjunkturentwicklung könnten bewirken, dass die Investoren eine höhere Risikoprämie für einen Neueinstieg beim DAX fordern. Zu lange abzuwarten könnte sich so gesehen jedoch als falsche Strategie herausstellen, wenn sich vorgenannte Sorgen als übertrieben erweisen sollten. Denn dann müssten die Akteure einmal mehr dem Aufwärtstrend hinterherrennen.

19. Februar 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 41% 40% 19% ggü. letzter Erhebung

+3% +1% -4%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 13.730 (+30 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +1 Punkt (Stand Vorwoche: -1 Punkt)

Bullish Bearish Neutral Total 37% 46% 17% ggü. letzter Erhebung

-9% +6% +3%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 13.730 (+30 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -9 Punkte (Stand Vorwoche: +6 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

