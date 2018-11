ZusammenfassungTrotz fehlender Einstiegschancen und kaum aufgelaufener Bärengewinne ist der Optimismus der professionellen Investoren auf ein Zweijahreshoch gesprungen. 9 Prozent haben Aktien gekauft, 15 Prozent ihre Short-Positionen geschlossen. Der Sentiment-Index steht mit +42 Punkten weit im optimistischen Bereich. Das abgehakte US-Wahlrisiko macht Joachim Goldberg als Ursache aus. Die deutlich zurückhaltendere Reaktion der privaten Anleger interpretiert der Verhaltensökonom als kleinere Gewinnmitnahmen. 3 Prozent haben Aktien gekauft und Anzahl an Bären ist unverändert bei einem Drittel der Anleger, die Marktstimmung dieser Gruppe steht damit bei +23 Punkten.Unterm Strich bezeichnet Goldberg die derzeitige Stimmung als euphorisch. Allerdings funktioniere der Sentiment-Indikator diesmal nicht unbedingt als Kontraindikator. Einen sofortigen Einbruch des DAX erwartet der Analyst nicht. Allerdings dürften einer weiteren Erholung ab 11.800 Punkten zunehmend Gewinnmitnahmen entgegen stehen. Und problematisch könnte es im Falle von größeren Rückschlägen unter 11.400 Punkten werden, denn dann fehle die stützende heimische Nachfrage, weil so viele schon im Markt engagiert seien. 7. November 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). In den USA ist heute Nacht wohl eine der bedeutendsten Zwischenwahlen der vergangenen Jahrzehnte zu Ende gegangen. Wie von den meisten Experten erwartet, haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert, während die Senatsmehrheit abermals an die Republikaner ging. Damit ist aber auch gleichzeitig ein von der Mehrheit der Börsianer erwartetes Szenario Realität geworden. Hatte man sich vielerorts zunächst darauf eingerichtet, dass es sich für die Aktienmärkte ungünstig auswirken könnte, sollte US-Präsident Donald Trump nicht mehr durchregieren können, hat sich diese Meinung bereits heute früh anscheinend geändert. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Donald Trump durch seine bisweilen aggressive Politik gerade auch im Handelskonflikt der USA mit dem Rest der Welt zuletzt als Unsicherheitsfaktor wahrgenommen wurde. Und so muss es nicht einmal ein Nachteil sein, wenn die Demokraten, denen zwar prinzipiell etwas weniger Wirtschaftskompetenz als den Republikanern zugetraut wird, über die Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügen und in Zukunft einen zu ungestümen US-Präsidenten ausbremsen können."Ein Unsicherheitsfaktor weniger" werden sich vor allen Dingen die von uns wöchentlich befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren gesagt haben. Denn deren Optimismus ist, gemessen an unserem Börse Frankfurt Sentiment-Index, noch einmal kräftig um weitere 24 Punkte auf einen Stand von +42 Punkte gestiegen. Dieser höchste Optimismus seit 7. Dezember 2016 ist insofern bemerkenswert, als es seit unserer vergangenen Befragung kaum günstigere Einstiegsmöglichkeiten beim DAX gegeben hat. Auf der anderen Seite hat der vorübergehende Zugewinn des Börsenbarometers von rund 2,2 Prozent gegenüber vergangenem Mittwoch vielerorts offenbar nicht gereicht, um zu Gewinnmitnahmen bei den bereits bestehenden bullishen Engagements zu verführen.

Privatanleger bleiben gelassen

Diesen hohen Optimismus haben die von uns befragten Privatanleger allerdings nicht geteilt. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieser Gruppe hat sich sogar gegenüber der Vorwoche um 3 Punkte auf einen Indexwert von +23 Punkte zurück gebildet. Ursächlich für diesen überschaubaren Rückgang sind in erster Linie kleinere Gewinnmitnahmen.Unter dem Strich sind mit der heutigen Befragung die institutionellen Investoren ihren privaten Pendants im übertragenen Sinne davongelaufen. Während der Optimismus bei letzterer Gruppe nicht gerade überzogen ist, gilt dies für die institutionellen Investoren umso mehr. Absolut betrachtet befindet sich deren Optimismus auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren, in der relativen Sicht auf sechs Monate handelt es sich sogar um ein Mehrjahreshoch. Offenbar wurde mit den gestern Nacht beendeten US-Zwischenwahlen einer der größten Unsicherheitsfaktoren für den Rest des Jahres beseitigt. Auch scheinen die verbliebenen Unwägbarkeiten wie Brexit oder Italien-Haushalt zumindest zeitweise ausgeblendet worden zu sein oder erscheinen durch die rosarote Brille der Euphorie plötzlich beherrschbar.Ja, die derzeitige Stimmung kann durchaus als euphorisch bezeichnet werden. Damit muss allerdings - die gängige landläufige Sentiment-Interpretation mag einen derartigen Schluss nahelegen - nicht ein sofortiger Einbruch des DAX einhergehen. Aber man muss einerseits davon ausgehen, dass einem eventuellen weiteren Anstieg des Börsenbarometers (in Richtung 11.800?) zunehmend Gewinnmitnahmen entgegenstehen werden. Gravierender ist allerdings, dass im Falle von größeren Rückschlägen (etwa unter 11.400 DAX-Zähler) ein Großteil der heimischen Nachfrage nunmehr ausbleiben dürfte, da diese bereits gesättigt ist. Ob dann ausgerechnet ausländisches Kaufinteresse dem DAX zu Hilfe eilen wird, scheint aus heutiger Sicht allerdings fraglich.7. November 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.deIhre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Sie erhalten die Ergebnisse der Analyse per E-Mail zugesandt.

Video-Kommentar von Joachim Goldberg



Bullish Bearish Neutral Total 61% 19% 20% ggü. letzter Erhebung +9% -15% +6%

Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.600 (+170 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: Punkte +42 (Stand Vorwoche: +18 Punkte)



Bullish Bearish Neutral Total 52% 29% 19% ggü. letzter Erhebung -3% +0% +3%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.600 (+170 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +23 Punkte (Stand Vorwoche: +26 Punkte)







Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.



Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.